Саратовский театр драмы открыл 220-й сезон спектаклем по драме ирландского классика «Танцы на праздник урожая»

Фото Армена Осипяна

28 и 29 октября на Большой сцене Саратовского академического театра драмы им. И.А. Слонова состоится премьера спектакля «Танцы на праздник урожая» по драме Брайана Фрила. Пьесу ирландского драматурга поставила режиссер и художник-постановщик Юлиана Лайкова (Москва; мастерская Е.Б. Каменьковича и Д.А. Крымова, аспирант мастерской О.Л. Кудряшова). Жанровое определение новой постановки – «семейная драма». Новый спектакль Саратовского театра драмы откроет 220-й театральный сезон.

Брайана Фрила по праву называют классиком ирландской литературы. Его художественное наследие принесло мировую известность национальному театру – пьесы Фрила продолжают богатейшие традиции ирландского театра. Впервые российские зрители познакомились с творчеством Брайана Фрила в 2000 году, когда Лев Додин представил на сцене Малого драматического театра – театра Европы пьесу «Молли Суини». В 2002 году на сцене «Мастерской Петра Фоменко» появилась еще одна, несомненно, ключевая пьеса Фрила «Танцы на праздник урожая». Исследователи, изучающие наследие ирландского классика, отмечают, что чеховская традиция формирует его поэтику. Действительно, тональность их пьес совпадает, а Фрила заслуженно называют «ирландским Чеховым».

Фото Армена Осипяна

Пьеса «Танцы на праздник урожая» была написана в 1990 году, неоднократно драма Фрила была поставлена на ведущих театральных площадках мира. Спустя восемь лет пьесы была успешно экранизирована («Танцы во время Луназы»), а одну из главных ролей исполнила Мэрил Стрип.

Спектакли, поставленные Юлианой Лайковой в качестве режиссера-постановщика и художника-постановщика, идут во многих российских и зарубежных театрах. В качестве режиссера она работала с такими классическими произведениями как «Вишневый сад», «Евгений Онегин», «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Утиная охота» и др. В качестве художника – «Правда хорошо, а счастье лучше», «Доходное месте», «На всякого мудреца довольно простоты», «Ревизор», «Мещанин во дворянстве» и др. В спектакле- открытии «Танцы на праздник урожая» Юлиана Лайкова выступила в качестве и режиссера-постановщика, и художника-постановщика.

Фото Армена Осипяна

«Танцы на праздник урожая» - спектакль в традиции русского психологического театра. Юлиана Лайкова сохраняет антураж и пафос, заданный драматургом в пьесе, и бережно следует за текстом первоисточника. Классическое оформление сценического пространства и точные рисунки ролей, созданные ведущими актерами Саратовского театра драмы, буквально погружают каждого зрителя в колоритный мир ирландского захолустья.

Юлиана Лайкова обращает внимание на внутренний мир каждого героя, их личные переживания. Режиссер заслуженно называет пьесу чеховской, ведь в ней отсутствует четкая сценическая интрига, зато есть житейская рутина, споры. «Танцы на праздник урожая» - трогательная история об одиноких сестрах, мечтающих обрести счастье. Драматическая хореография Марии Сиукаевой передает внутренние переживания каждой героини, танцы становятся эмоциональным апогеем в новой постановке.

Фото Армена Осипяна

В спектакле задействованы ведущие актеры Саратовского театра драмы им. И.А. Слонова: Майкл, рассказчик – Сергей Ванин/Александр Островной, Кейт – Зоя Юдина, Мегги – Татьяна Родионова, Агнес – Дарья Родимова, Роуз – Александра Коваленко, Крис – Екатерина Ледяева, Джерри – Александр Фильянов, Джек – заслуженный артист России Виктор Мамонов, Майкл (в возрасте семи лет) – Макар Гусев, Вася Ротараш.

Над спектаклем также работали: Денис Солнцев (художник по свету), Ян Кузьмичев (композитор), Людмила Матвеева, Ирина Саурина (звукооператор), Ольга Слепова (помощник режиссера).

Следующий показ состоится 16 октября.

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