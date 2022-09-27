«Бегать никто не собирается»: в Саратове проводили в дорогу резервистов из Заводского района

Мобилизованные саратовцы в Заводском районе

Сегодня, 27 сентября, в Саратове проводили в дорогу резервистов из Заводского района. Корреспондент КП-Саратов побывал в военном комиссариате Заводского и Октябрьского районов и пообщался с мобилизованными. Больше фото и видео смотрите в нашем Телеграм-канале.

Внутренний двор военкомата полностью заполнен людьми. Обстановку на месте сбора трудно назвать легкой и радостной, но и подавленного настроения у наших защитников не наблюдается, как и их родственников. Нет слез и громких слов. Настрой скорее сдержанный, серьезный.

- Я знал, что повестка придет и пришел, как полагается. Бегать здесь никто не собирается, все ребята пришли осознанно, - рассказал Сергей Витчук, резервист из спецназа внутренних войск. Сергею 39 и, по общему впечатлению, людей среднего возраста среди мобилизованных большинство. В основном это военные с опытом, которым пришло время послужить Родине снова. Совсем молодых ребят мало, но есть и они. Один из таких парней очень нервничал: дома у него остались жена и новорожденный малыш, которому всего 1 месяц. Присутствовавший на месте глава администрации Заводского района Андрей Марусов дал резервисту свой номер и записал номер его жены: обещал оказать поддержку, если она потребуется. Оказать психотическую помощь родственникам резервистов пришел также представитель РПЦ. Напомним, ранее Роман Бусаргин заявил о том, что за попавшими под частичную мобилизацию будут закреплены рабочие места.

Общение с резервистом

Как сообщил военком Вячеслав Червонный, всего сегодня с пункта в Заводском районе стартовали 60 человек. Таким образом, план по мобилизации в регионе выполняется. Они полностью заняли два автобуса. Военнообязанные оправятся в региональный учебный центр, где в течение месяца будет проходить боевое слаживание.

Пора в дорогу

В ответ на вопрос, что лучше всего с собой взять мобилизованному, представители комиссариата посоветовали самые простые вещи: туалетные принадлежности, смена белья на разлиную погоду. Какие юридические документы лучше заранее оформить перед отправкой, можно узнать в другом нашем материале. О том, кого призовут на военную службу в Саратовской области во время частичной мобилизации в России в 2022 году, читайте здесь.

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