Какие документы стоит оформить резервистам перед отъездом – мнение саратовского юриста

Прощание с мобилизованным. Саратовская область

На сегодня, 26 сентября, в Саратовской области, как и во всех регионах, продолжается частичная мобилизация. На какие категории населения она распространяется, можно лишний раз уточнить по ссылке. Если вы попадаете под перечисленные условия, то рекомендуем провести некоторые юридические операции перед объездом. Так вы обезопасите себя и близких от многих возможных трудностей. Консультантом выступил ведущий юрист Юридической группы «Профзащита» Валентин Слепов.

Для начала нужно составить и передать ответственному члену семьи список всех важных паролей и счетов (Госуслуги, банковские счета и т.д.) Как сообщает РБК, Банк России в среду рекомендовал банкам и МФО предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам и не взыскивать с них просрочки по кредитам и не выселять из ипотечного жилья. Тем не менее, нужно составить и передать доверенному лицу список всех необходимых платежей: по кредитам и другим банковским обязательствам, по коммунальным счетам, налогам и т.д.

Ведущий юрист Юридической группы «Профзащита» Слепов Валентин Сергеевич

Если есть желание вступить в брак, то лучше это сделать до отъезда. В отделах ЗАГСа заявления от мобилизованных с повесткой на руках принимают в ускоренном режиме.

Следует оформить генеральную доверенность на близкого родственника, желательно женщину (мать, жену и т.д.) или лицо, гарантированно не подлежащее мобилизации.

Если в семье есть дети, нужно успеть оформить необходимые документы на них. Например, разрешение на выезд ребенка заграницу или медицинское вмешательство.

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