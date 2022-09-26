В Саратовской области простились с резервистами: мобилизованные из нескольких районов отправились на подготовку

Проводы резервистов

В Саратовской области частичная мобилизация идет полным ходом.

Сегодня, 26 сентября, военкоматы сразу нескольких районов области отправили резервистов на сборы. На сборном пункте в Энгельсе собрались мобилизованные саратовцы и их родственники. Всего пришло несколько сотен человек. Резервисты отправляются к месту учебной подготовки и затем пополнят ряды российских Вооруженных Сил.

Проводы резервистов

В Ртищево собрались мобилизованные резервисты из Ртищевского, Аркадакского и Турковского районов. Резервисты отправляются к месту учебной подготовки и затем пополнят ряды российских ВС РФ.

Проводы резервистов

Аткарский район так же отправлял сегодня своих мобилизованных. Судя по задействованном транспорту, отправляются в ряды армии России около 40-50 человек.

Напомним, 21 сентября Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Губернатор Роман Бусаргин обещал сохранить за мобилизованными рабочие места. Заработала горячая линия по вопросам мобилизации, а ЗАГСы Саратовской области принимают заявления в течение дня для мобилизованных.

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