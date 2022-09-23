В Саратове на митинг в поддержку Донбасса пришли более 9 тысяч человек

Митинг в поддержку Донбасса в Саратове

Сегодня, 23 сентября, в Саратове прошел митинг, посвященный референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Официально мероприятие началось в 14:00 на Театральной площади, однако главная площадь города оказалась полностью заполнена людьми примерно за час до этого: поддержать волеизъявление жителей Донбасса пришли почти 10 тысяч человек.

Прибыли почти 10 тысяч человек

Митинг было организовано по инициативе Саратовского регионального отделения всероссийской ветеранской организации «Боевое Братство». Мероприятие длилось около полутора часов. Саратовские артисты провели небольшую концертную программу. Перед собравшимися выступили глава саратовского «Боевого Братства» Сергей Авезниязов, Герой России Александр Янклович и другие патриотически настроенные саратовцы: Николай Панков, Михаил Исаев, Сергей Наумов, представители молодежных организаций, студенты саратовских вузов, общественной палаты, Региональной Ассамблеи народов. На мероприятии было очень много молодежи.

Саратовские студенты

Депутат Государственной думы Николай Панков поблагодарил наших солдат за защиту рубежей страны и мирных жителей Донбасса.

- Я вышел сказать спасибо тем, кто стоит на рубежах грязной войны, тем, кто воюет и умирает за мир, за свободную жизнь, за будущее наших детей. Мы достойны продолжить дело наших предков, - заявил Николай Панков.

Редакция КП-Саратов также присутствовала на мероприятии и выразила поддержку идее организаторов.

Редакция КП-Саратов

Напомним, в Саратовской области жители ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей смогут проголосовать на референдумах по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. Будут действовать два участка для голосования, а также выездные комиссии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.