Роман Бусаргин
Роман Бусаргин закрепил за мобилизованными Саратовской области рабочие места. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Саратовской области подписал постановление о трудовых гарантиях для жителей области, призванных на военную службу по мобилизации.
Место постоянной работы сохраняется за мобилизованными сотрудниками исполнительных органов власти, муниципалитетов, областных и муниципальных учреждений и предприятий. Остальным работодателям рекомендуется сохранить места за работниками, призванными по мобилизации, на все время прохождения ими военной службы.
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