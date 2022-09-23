Роман Бусаргин

Роман Бусаргин закрепил за мобилизованными Саратовской области рабочие места. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Саратовской области подписал постановление о трудовых гарантиях для жителей области, призванных на военную службу по мобилизации.

Место постоянной работы сохраняется за мобилизованными сотрудниками исполнительных органов власти, муниципалитетов, областных и муниципальных учреждений и предприятий. Остальным работодателям рекомендуется сохранить места за работниками, призванными по мобилизации, на все время прохождения ими военной службы.

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