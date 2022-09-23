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Общество23 сентября 2022 5:51

Роман Бусаргин закрепил за мобилизованными Саратовской области рабочие места

Опубликованы рекомендации работодателям
Евгений Бадиков
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Роман Бусаргин закрепил за мобилизованными Саратовской области рабочие места. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Саратовской области подписал постановление о трудовых гарантиях для жителей области, призванных на военную службу по мобилизации.

Место постоянной работы сохраняется за мобилизованными сотрудниками исполнительных органов власти, муниципалитетов, областных и муниципальных учреждений и предприятий. Остальным работодателям рекомендуется сохранить места за работниками, призванными по мобилизации, на все время прохождения ими военной службы.

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