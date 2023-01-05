В Саратовской области за пять дней 2023 года на медиков «скорой» нападали четырежды

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Сегодня, 5 января, в Саратовской области произошло очередное нападение на медработника – уже четвертое за пришедший 2023 год.

Как рассказал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем Телеграм-канале, сегодняшнее нападение произошло в доме №7 на Заречной улице города Балакова.

Фельдшера скорой, прибывшую на вызов, атаковала пьяная пациентка – она несколько раз ударила медика головой о стену. Побои пришлись на затылочную область, помимо ушибленной раны у медработницы диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.

Глава регионального минздрава отметил, что после опроса полицейскими пострадавшую госпитализируют в хирургическое отделение. Как сообщили в СУ СК по Саратовской области, по случаю балаковского нападения уже инициирована проверка.

С агрессией пациентов на вызовах в едва начавшемся 2023 год до сегодняшнего дня сталкивались саратовские работники скорой помощи.

Вчера женщина с психиатрическим диагнозом пыталась незаконно удерживать целую бригаду СМП, которая прибыла по вызову к 62-летней матери неадекватной горожанки.

Виной всему стали «разногласия» между медработниками и дамой, состоящей на учете в ПНД. Работники скорой смогли вернуться к работе только после того, как вызвали на место полицейских и те их освободили.

1 января в облцентре произошло сразу два нападения на сотрудников скорой. В 15:10 реанимационная бригада 7-ой подстанции забрала пьяного мужчину с улицы Политехнической и собиралась доставить его в первую горбольницу. По пути в медучреждение пациент устроил дебош.

Травмы в результате нападения получил 46-летний медбрат – у него зафиксировали поверхностную резаную рану правой кисти. Медик продолжил работать в составе бригады в тот день. Как рассказал «Комсомолке» информированный источник в региональном минздраве, пьяный пациент пытался напасть на врача, но мужчина защитил коллегу.

Еще одно нападение произошло в 18:30 у киоска по адресу Московское шоссе, 30. Пьяный мужчина побил 35-летнего фельдшера, работника скорой с подозрением на черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей головы доставили в ГУЗ «СГКБ №6».

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