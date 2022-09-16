Саратовский ТЮЗ открыл 105-й театральный сезон спектаклем «Прощание с Матёрой» по повести Валентина Распутина

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Саратовский театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева открыл юбилейный 105-й театральный сезон спектаклем «Прощание с Матерой» по повести Валентина Распутина. Премьерные показы состоятся 15 и 28 сентября на Исторической сцене театра. Новую работу представил режиссер-постановщик Георгий Цнобиладзе, известный саратовским зрителям по спектаклям «Я, бабушка, Илико и Илларион» и «Пиковая дама».

Премьера спектакля «Прощание с Матёрой» приурочена к 85-летию со дня рождения автора повести, одного из крупнейших представителей «деревенской прозы» Валентина Распутина. Постановка была подготовлена при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «РОСКОНЦЕРТ».

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Художественное наследие Валентина Распутина является классикой отечественной литературы. Повесть «Прощание с Матёрой» впервые была издана в 1976 году, ее по праву называют вершиной деревенской прозы. В ней Распутин обращается к философским и эсхатологическим мотивам. В произведении классик изображает авторскую антропологическую концепцию и рассуждает о роли человека в истории, памяти.

В повести традиционный деревенский уклад жизни сталкивается с неизбежной и безысходной ситуацией, позволяющей раскрыть сложные и многогранные характеры жителей острова. Действие повести Распутина происходит в 60-е годы, в связи с постройкой ГЭС на Ангаре деревня Матёра должна быть затоплена, а жители острова переселены, однако для них такой исход оказывается сложнейшим жизненным испытанием.

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«Прощание с Матёрой» - не театральный материал, однако повесть все чаще стала интересовать режиссеров, поэтому сейчас спектакль по произведению Распутина с успехом идет на сцене Иркутского академического драматического им. Н.П. Охлопкова (Иркутская область – родина автора), Калининградском областном драматическом театра и др.

Геогргий Цнобиладзе, режиссер нового спектакля Саратовского ТЮЗа, создает монументальное драматическое полотно, сохраняющее философскую глубину и пафос повести Распутина. В основе постановки «Прощание с Матерой» бережная инсценировка первоисточника, минималистичные декорации художника Александра Храмцова и пронзительные рисунки ролей ведущих мастеров Саратовского ТЮЗа. Режиссер представил зрителям спектакль в лучших традициях русского психологического театра.

Народная артистка России, лауреат Государственной премии им. К.С. Станиславского Светлана Лаврентьева в роли Настасьи мастерски создает образ, наполненный трагическим звучанием. Актрисе удачно удается передать простоту своей героини и одновременно создать глубокий и психологический рисунок роли. Пронзительные монологи Настасьи стали самыми запоминающимися в новом спектакле ТЮЗа и заставили первых зрителей плакать.

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В спектакле также задействованы другие ведущие артисты театра: заслуженный артист РФ Валерий Емельянов (Егор), заслуженная артистка РФ Татьяна Лукина (Катерина), заслуженная артистка РФ Тамара Лыкова (Сима), Тамара Цихан (Дарья), Владимир Конев (Богодул), Алексей Карабанов (Воронцов), Владимир Егоров (Петруха), Алексей Ротачков (Павел), Жанна Волошина (Клавка), Руслан Дивлятшин (Андрей). В роли Коли – Даня Ткачев.

Следующие показы спектакля «Прощание с Матёрой» состоятся 28 сентября, 7 и 27 октября.

Автор: АРМЕН ОСИПЯН

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