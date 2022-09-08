Источник: предвыборный раскол в КПРФ произошел из-за политики Ольги Алимовой

Два депутата Саратовской областной думы вступили в конфликт с руководством КПРФ

Сразу два депутата текущего созыва Саратовской областной думы вступили в конфликт с областным руководством КПРФ перед очередными выборами. Наиль Ханбеков еще в августе принял решение соперничать на выборах с нынешним руководителем партийной фракции в облдуме Александром Анидаловым. А вот новость о намерении Александра Нараевского покинуть КПРФ появилась буквально вчера.

Стороны неохотно комментируют происходящее. Наревский сказал о «лицемерии» областного руководства КПРФ и несогласии с проводимой политикой. Ханбеков причины конфликта не озвучивал, но, по всей видимости, его комментарий был примерно таким же. Сегодня нам стало известно, что исход из партии продолжается в районах - решение о выходе из КПРФ принял секретарь комитета Советского местного отделения Андрей Ефимов. Нам удалось дозвониться до него, чтобы подтвердить информацию.

- Да, действительно, принял решение о выходе из партии. Уже разговаривал по этому поводу с Ольгой Николаевной (Алимовой - прим.) и лично, и по телефону. Но пока мое заявление не приняли. В рядах КПРФ я с 2005 года, около 6 лет возглавляю районное отделение. Но сейчас окончательно понял, что не могу поддержать то, что происходит в КПРФ. Не знаю, областное руководство проводит такую политику, или московское - Зюганов, не могу сказать точно, - прокомментировал Андрей Ефимов.

Подробнее о расколе нашему изданию рассказал источник, близкий к руководству обкома КПРФ. Основные причины конфликта две. Одна банальная: это «своячничество», продвижение на проходные места в партийных списках на выборы людей приближенных, а не заслуженных. Вторая, как это ни странно звучит: «матриархальная политика» в областном отделении и принижение мужчин. В вину Алимовой однопартийцы, в том числе, ставят номинальную, а не реальную, поддержку экс-депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, а также бывшего руководителя саратовского обкома Валерия Рашкина.

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