фото: СРЗП

Захар Прилепин пообещал оказать помощь саратовским именным батальонам. Сегодня, 7 сентября, в Саратове прошла пресс-конференция, посвященная открытию штаба общественного деятеля в Саратове.

Помимо самого Захара, на мероприятии присутствовал руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты За правду», кандидат в губернаторы Саратовской области Артем Чеботарев.

Пресс-конференция началась с выступления Чеботарева, в котором он указал приоритетные направления деятельности штаба в Саратовской области.

— Как известно, партии не могут заходить на освобожденные территории, в отличие от штабов Захара Прилепина, которые такую возможность имеют и ей пользуются. Открытие штаба в Саратове позволит взаимодействовать как с жителями на освобожденных территориях, так и обмениваться опытом. Мы всегда занимались работой «на земле», старались решать те или иные проблемы, — рассказал кандидат в губернаторы области Артем Чеботарев.

фото: СРЗП

Чеботарев рассказал, что еще несколько лет назад они были в Гарнизонном доме офицеров в Энгельсе. Объект не был огорожен, туда мог зайти любой посторонний. Тогда было написано множество запросов, на время объект удалось спасти.

— Мы будем обращать максимальное внимание властей и общественности на эту проблему. Для меня история нашего города и региона - это основа. Должно быть на что посмотреть, от чего оттолкнуться, чтобы понять, откуда началась наша история. Человек без прошлого не может строить будущее. Уверен, что с открытием штаба у нас появятся дополнительные рычаги для ведения этой работы, - сказал Чеботарев.

Прилепин рассказал, что создание штабов было инициативой «снизу», а партия – скорее структура дисциплинирующая.

— У нас отличные взаимоотношения с Сергеем Мироновым, но всем известно, что та часть партии (За Правду), которая пришла вместе со мной, она чуть более радикальные взгляды несет, как в экономическом, так и в культурном плане, в политической повестке.

Наша часть партии привлекает подобных активистов, в том числе в регионах. Первый штаб был открыт в моем регионе, где я прописан, в Нижегородской области, затем в Хабаровске, и везде мы пытаемся бороться с закостенением на местах. Я заметил, что, когда приезжаешь, градоначальники сразу выстраиваются в ряд и говорят, что все уже готово, вот подписанная бумага, собирались буквально уже послезавтра спасать тот или иной объект. Однако, как только уезжаешь, у них сразу начинает что-то гореть и ломаться, - сказал Прилепин.

— Везде, где идет война, где освобождаются города, штабы Захара Прилепина появляются первыми. Вчера здесь была перестрелка, а сегодня наши ребята раздают «гуманитарку» и везут лекарства. В таких местах нужны люди в хорошем смысле слова отмороженные, - заявил Захар Прилепин.

фото: СРЗП

Продолжая тему спецоперации, Прилепин ответил на вопрос корреспондента КП-Саратов по поводу помощи формируемым на территории Саратовской области именным подразделениям «Саратов I» и «Саратов ll», в которые в данный момент ведется набор добровольцев.

— Нужно понимать, что как только солдаты попадают на линию соприкосновения, сразу выясняется, что не хватает всего. Вот «все было» и вот это самое «все» кончилось. Это война, все что угодно может кончится, сломаться, порваться, сгореть и утонуть. Мы отправляем бойцам посылку, а на следующее утро они нам пишут, что нам нужно ровно тоже самое и в таком же количестве. Бойцам на фронте нужно все и всегда. И эта «пахота» со спецоперацией не кончится до нашей победы. Нужно обойти руководителей крупнейших саратовских предприятий, узнать, кто из них помог, публично или инкогнито, готов ли он помогать, и затем обеспечить, чтобы солдаты получили эту самую помощь, - заявил Прилепин.

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