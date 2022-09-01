В Балаково 12-летнего мальчика избили на День знаний

Пострадавшего забрала скорая

В Балаково школьника избили на День знаний. Сегодня, 1 сентября, об этом сообщили родственники пострадавшего мальчика в социальной сети.

Как пишет Екатерина Митрохина в группе «Типичный Балаково!», инцидент произошел около 13:30 в районе подростково-молодежного центра «Ровестник», расположенного по адресу улица 30 лет Победы, 6А, то есть на территории бывшего детского сада в пятом микрорайоне.

Пострадавшему 12 лет, он учится в школе № 16, в шестом классе. С его слов, били его два других мальчика. Ранее они дружили с пострадавшим, что стало причиной конфликта, он родственникам пока не сказал.

Сейчас ребенка забрала «скорая помощь», его сильно побили. У пострадавшего есть подозрение на сотрясение, точный диагноз пока не известен. Родственники пострадавшего ищут свидетелей происшествия. В комментариях к записи таковые уже нашлись и пишут, что нападавших было больше. По словам жительницы Балаково, в нападении участвовали шесть человек, хотя не все из них били ребенка. Семья ребенка хочет написать заявление в полицию.

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