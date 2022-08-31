НВКбанк взыскал с собственника «Агровиты» более 100 миллионов

В Марксовском районе принято важное судебное решение

АО «НВКбанк» через государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) взыскал с бывшего собственника «Авангард-Агро», а также собственника «Агровиты» предпринимателя Ильи Авдеева более ста миллионов рублей. Решение по гражданскому делу на днях вынесла 24 августа судья Марксовского городского суда Гольшат Арсланова.

По решению ЦБ АО «НВКбанк» был лишен лицензии 24 января 2020 года, а спустя несколько месяцев был признан банкротом. Как установили в АСВ, банк выдавал заведомо безнадежные кредиты организациям, заменяя реальную ссудную задолженность на ничем не обеспеченную.

Документ Марксовского суда

В отношении банка начали процедуру конкурсного производства, а АСВ выступило в качестве управляющего, который должен был вернуть его «ушедшие» активы. Одним из таких и стали средства, ранее выданные предприятию «Авангард-Агро», ныне также являющемуся банкротом. Общая сумма финансовых претензий к нему составила 271,2 миллиона рублей.

Илья Авдеев изначально пытался отрицать то, что его компания получала от «НВКбанка» кредит, ссылаясь на то, что соответствующий договор он не подписывал. Пришлось провести судебно-почерковедческую экспертизу, после которой суд счел доводы ответчика несостоятельными.

В итоге Марксовский суд постановил, что Авдеев обязано выплатить «НВКбанку» 101 миллионов 219 тысяч рублей: 90 миллионов составил просроченный основной долг, а остальное – проценты и пени.

Предприниматель Илья Авдеев хорошо известен в Саратовской области. Его компания «Авангард-Агро» в прошлом году засветилась в деле о банкротстве комбикормового завода. Она выступила в качестве компании-поручителя по мировому соглашению в деле о банкротстве предприятия, территорию которого отдают под элитную застройку. Однако позже инициатором банкротства ООО «Авангард-Агро» выступила ООО «Агровита», которая также принадлежит Авдееву.

«Агровита» имеет еще более печальную славу из-за конфликта с фермерами Федоровского района. На территории муниципалитета в свое время обанкротились два крупных сельхозпредприятия. Право на долгосрочную аренды земли было выставлено на реализацию в счет долга, вот уже 10 лет оно принадлежит организациям, учредителем которых является банк «ТРАСТ». Однако, чтобы выйти из-под налога, эти компании не обрабатывают земли самостоятельно, а сдают ее в субаренду более мелким фермерам на срок, не превышающий 11 месяцев, что, кстати, тоже является нарушением: на короткие сроки сдавать угодья нельзя, севооборот не успевает восстановиться.

В ситуацию попыталось вмешаться Росимущество. Однако банк «ТРАСТ» подал на банкротство проблемной компании и решил передать право на аренду земли «Агровите» у которой никаких обязательств перед Росимуществом и фермерами уже не было.

Данное решение вызвало большое возмущение со стороны федоровских аграриев, ведь в тот момент на полях уже был засеян урожай. Получается, что «Агровите» достанутся не только угодья, но и продукция, на выращивание которой были затрачены время и ресурсы.

Эта ситуация выглядит угрожающе не только для фермеров, но и для всей области. Есть большие сомнения в том, что «Агровита» располагает мощностями, необходимыми для обработки угодий. В этом сезоне расчищены только несколько десятков гектаров на переданной ей территории. Десятки тысяч гектаров сельхозугодий в Федоровском районе Саратовской области не обрабатываются должным образом, что создает прямую угрозу для продовольственной безопасности страны.

Конфликт в Федоровском районе тянется уже много лет. Он привлек внимание федеральных и местных СМИ, всех заинтересованных ведомств и представителей власти. Однако решения так и нет. Ни одну из сторон не устраивает предложение оппонента.

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