Фото: Прокуратура по Саратовской области

Семья погибшей в Энгельсе девочки числилась благополучной, об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 30 августа, по адресу: улица Марины Расковой, 8А. Шестилетний ребенок выпал из окна восьмого этажа девятиэтажного дома. Свидетели вызвали ребенку «скорую помощь», но было уже поздно. Ребенок разбился при падении и умер до прибытия специалистов, о чем рассказали в региональном минздраве.

Прокуратура организовала проверку всех обстоятельств трагедии. Выяснилось, что шестилетняя девочка, осталась в комнате без присмотра взрослых буквально на минуту. Она забралась на подоконник и выпала из окна квартиры, расположенной на 8 этаже. Ребенок погиб на месте.

На место происшествия выехала заместитель прокурора Энгельса Елена Васина. Следственный отдел по Энгельсу СУ СК России по Саратовской области также проводит служебную проверку.

Малолетняя девочка проживала в благополучной семье. Родители в поле зрения органов профилактики и безнадзорности несовершеннолетних не попадали.

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