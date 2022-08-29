Пытался застрелить и три раза сбил машиной: саратовец задержан за нападение на знакомого

Фото: СУ СК по Саратовской области

Житель Питерского района Саратовской области стрелял в знакомого парня и давил его машиной. Сейчас подозреваемого ищут, о чем сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, инцидент произошел вечером в 25 августа возле хутора Коряпкин. 32-летний мужчина в ходе конфликта выстрелил из двуствольного ружья в 21-летнего знакомого. Пострадавший получил ранения грудной клетки и левого плеча. Раненый попытался убежать, но злоумышленник сел в автомобиль ВАЗ-2111 и три раза сбил его.

Несмотря на такую жестокость потерпевшему удалось убежать. Ему оказывается медицинская помощь. Сейчас 32-летнего мужчину ищет полиция. Расследование уголовного дела продолжается.

Как пояснили в региональном следственном комитете, причиной конфликта стал домашний скот. Пострадавший 21-летний молодой человек рассказал, что они вместе с подозреваемым поочередно пасли скот за хутором. В тот роковой день между ними произошел конфликт: парень сделал другому пастуху замечание и сказал, что тот плохо ухаживает за скотом. В ответ 32-летний житель хутора рассвирепел и напал на оппонента.

Следователи, однако, отметили, что это версия пострадавшего и по ходу дела могут вскрыться другие детали.

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