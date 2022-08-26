Судья Кулумбекова уйдет в отставку с поста в Ленинском районном суде

Саратовский областной суд

Судья Кулумбекова ушла в отставку с поста в Ленинском районном суде.

Сегодня, 26 августа состоялось очередное заседание квалификационной коллегии судей Саратовской области. Коллегия рассмотрела заявления и приняла решение утвердить на должность судьи Арбитражного суда Саратовской области Сериккалиевой Алмагуль Турарбековны;

на должность судьи Октябрьского районного суда г. Саратова – Калашникова Сергея Владимировича;

на должность мирового судьи судебного участка № 2 Новоузенского района Саратовской области – Андреева Кирилла Владимировича.

Кроме того, было рассмотрено заявление судьи Ленинского районного суда г. Саратова Кулумбековой Оксаны Александровны о прекращении ее полномочий в соответствии с законом «О статусе судей в РФ». Полномочия Кулумбековой будут прекращены 30 сентября.

Напомним, 22 августа 2019 года Дмитрия Рубинштейна признали виновным в хранении наркотиков. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно, по после нарушения условия наказания задержали и отправили в колонию. Сам Дмитрий, по словам супруги, просто не знал, что проходит по уголовному делу.

Последующая проверка показала, что тюрьму отправили невиновного. Преступление совершил его сводный брат – сын приемной матери. Мужчины внешне похожи, а при задержании злоумышленник представился, как Дмитрий Рубинштейн, а затем представил копию его паспорта в колонии.

Добиться освобождения из тюрьмы Дмитрию Рубинштейну удалось лишь через полгода. Решение Волжского районного суда отменил Саратовский областной суд. Позже безвинно осужденный добился компенсации в размере двух миллионов рублей.

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