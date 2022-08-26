Общественники общаются с детьми

В Базарном Карабулаке двух девочек спасли от жестокого опекуна, об этом уполномоченный по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала на своей странице ВКонтакте.

- В Контакте получаю сообщение от детей: «Помогите!» и миллион голосовых сообщений. Выезжаю в Базарный Карабулак. Девчонки ждут, мы постоянно на связи через ВК, - так начинается рассказ защитницы маленьких саратовцев.

Девочек увозят из проблемной семьи

Подростки рассказали о своих проблемах и захотели сменить приемную семью. Девочки хотели попасть в семью, где ранее находился их брат. Загородняя пообщалась с семьей кандидата в опекуны. Проблемы детей он подтвердил и рассказал о серьезных нарушениях со стороны опекуна. Сообщалось об угрозе здоровья детей, в итоге принято решение об отстранении опекуна от своих должностных обязанностей и передаче детей в новую семью.

Кандидат в опекуны пока собирает документы. Поддержать детей решила руководитель клуба приемных семей в Базарном Карабулаке Пензенцева Т.Н.

Загородняя известила прокурора о ситуации и попросила взять на особый контроль. Будет проведена процессуальная проверка на предмет наличия жесткого обращения, в результате которой будет представлена правовая оценка деятельности органов опеки и попечительства и выполняющих свои обязанности.

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