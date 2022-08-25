Фото: Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области грузовой поезд врезался в Камаз. Локомотив получил повреждения, однако в ЧП не было пострадавших.

Как сообщает пресс-служба ПривЖД, ЧП произошло в 17:14 по Саратову на перегоне Чагра – Ишково в Саратовской области.

На регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение грузового поезда с автомобилем Камаз.

По предварительной информации, авария произошла по вине того, кто был за рулем Камаза. Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения с автомобилем избежать не удалось.

В результате происшествия пострадавших не было. С рельсов состав не сошел. Однако поврежден был локомотив грузового поезда.

В связи с происшествием прогнозируется почти двухчасовая задержка пассажирского поезда №477 сообщением Челябинск – Адлер.

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