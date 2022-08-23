Кино в машине: Tele2 вернула автокинотеатр в Саратов

Фото: Tele 2

Оператор мобильной связи Tele2 вновь запустил в Саратове кинопарковку. С 19 августа по 4 сентября на стоянке рядом с ТРЦ «Тау Галерея» работает автокинотеатр под открытым небом. Попасть на бесплатный просмотр могут все желающие, независимо от того, клиентами какого сотового оператора они являются. В прошлом году саратовцы по достоинству оценили новый формат – площадку посетило более 5 тысяч человек.

Комфортный просмотр обеспечивается большим и качественным экраном и мощной стереосистемой. Кроме того, звук передается по FM-волне, так что звуковая дорожка может транслироваться прямо из динамиков вашего автомобиля, частоту сообщают промоутеры на въезде. Для посетителей доступно 100 парковочных мест, но при необходимости Tele2 расширит их число, чтобы все желающие смогли насладиться любимыми картинами.

Всего в афише 40 фильмов разных жанров. Каждый день – новое кино, без повторов. Для примера, сегодня, 23 августа, в 19:00 покажут комедию «Сделано в Италии», а в 21:00 – драму «Триумф». С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Директор саратовского филиала Tele2 Дмитрий Бобаков рассказал о кинотеатре необычного формата:

— Репертуар тщательно рецензируется. Мы подобрали только рейтинговые фильмы на любой вкус из коллекции нашего партнера — онлайн-кинотеатра Wink. Это те киноленты, которые будут иметь наибольший отклик у аудитории всех возрастов. Все трансляции будут проводиться с помощью высокоскоростного мобильного интернета Tele2, и зрители смогут лично убедиться в том, что наша 4G-сеть позволяет смотреть фильмы в HD-качестве онлайн в любом месте и в любое время.

Фото: Tele 2

Жители и гости города в будние дни могут посетить два киносенса – в 19:00 и 21:00, а в выходные добавляется третий сеанс – в 17:00, ориентированный на детскую аудиторию.

Клиенты Tele2 смогут воспользоваться на кинопарковке дополнительными бонусами от партнеров в рамках программы лояльности «Больше» – получить бесплатное мороженое от «Белой Долины», попкорн от сети магазинов «Ашан» при заказе бесплатной доставки в машину продуктов от 500 рублей, а кафе «Проспект» дарит киноманам скидку на комбо-набор.

В 2022 году кинопарковки Tele2 проводятся в шести городах России: Ижевске, Казани, Иркутске, Нижнем Новогороде, Ростове-на-Дону и Саратове.

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