Саратовская область оказалась в лидерах по насилию над женщинами

Показатели по домашнему насилию распределились следующим образом

Саратовская область относится к регионам, имеющим высокий уровень домашнего насилия. К такому выводу пришли аналитики правозащитного проекта «Алгоритм Света», призванного осветить тему домашнего насилия в России.

В ходе проведенного исследования правозащитники пришли к выводу, что с 2011 по 2019 год в России 66 процентов убитых женщин были жертвами домашнего насилия. Исходя только из опубликованных приговоров, за это время 12209 из 18547 женщин погибли от рук партнера или родственника.

Саратовская область по числу случаев домашнего насилия над женщинами остается в числе проблемных регионов. За отчетный период было зафиксировано 209 случаев смерти женщины в результате домашнего насилия.

Проведенное исследование опирается на данные судебных приговоров с 2011 по 2019 год. Мы выбрали три статьи УК: ст. 105 УК — убийство, ст. 111 часть 4 УК — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, а также 107 УК РФ — убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения.

Стоит отметить, что данные, полученные в рамках исследования нельзя не назвать спорными. Правозащитники сами сообщают, что «официальные замеры бытовой преступности в республиках Северного Кавказа не могут соответствовать реальной картине из-за замалчиваний и неадекватного следствия».

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