Жительница Саратовской области отравила трех человек: соседи верят в невиновность Лидии Ширяевой

Какой финал ждет историю с отравлением марксовской семьи?

В деле об отравлении трех человек в Марксовском районе Саратовской области появились новые подробности. Об этом пишет федеральное издание РИА Новости.

Напомним, трагедия произошла 13 декабря в селе Александровка. В «скорую» из частного дома поступил вызов. Бабушка Лидия Ширяева обнаружила без сознания двух внуков, внучку и 23-летнюю дочь Светлану. Медики скорой констатировали смерть младших детей — трех и пяти лет. Женщину и семилетнего мальчика в тяжелом состоянии отвезли в реанимацию, однако и они умерли, несмотря на усилия врачей.

Первой версией трагедии стало отравление метаном, так как в доме был оборудован газовый котел, однако позже диагноз был изменен на «отравление неизвестным веществом». Подробнее о семье Ширяевых читайте в материале КП-Саратов.

Все материалы из районного следственного отдела по этому делу были переданы в областное управление СКР — в отдел по расследованию особо важных дел. Лидия Ширяева числилась в статусе свидетеля. Периодически ездила на допросы, заверяя, что не помнит, чем именно кормила дочь и внуков в день трагедии.

В начале августа 2022 года эта история получила неожиданное продолжение. Лидия добровольно сдалась полиции. Уголовное дело переквалифицировали на статью 105 часть 2 УК: убийство двух и более человек, в том числе малолетних детей. Вскоре Ширяевой предъявили обвинение и по решению суда на два месяца отправили в СИЗО.

Мотив, толкнувший Ширяеву на отчаянный шаг, СК официально не называет. Однако в органах предполагают, что на страшное преступление она могла пойти из-за нестабильного психического состояния, связанного со смертью мужа, бытовых проблем и страха не «потянуть» детей материально. Сейчас Ширяеву ждет психолого-психиатрическая экспертиза.

Во время следственного эксперимента Лидия Ширяева подробно рассказала, как добавила отраву в молочный суп и накормила им внуков и дочь.

Несмотря на чистосердечное признание, практически все опрошенные РИА Новости жители села в версию убийства не верят.

- Лида адекватный и очень ответственный человек. Возможно, отраву в суп случайно подмешала ее умственно отсталая дочь, и Лида не смогла себе этого простить, - передают РИА Новости соседки семьи Ширяевых.

В невиновность матери верит и сын Лидии Ширяевой, Александр.

Если вину докажут в суде, Лидии грозит до 20 лет заключения — это максимальное наказание для женщин. Статья предусматривает и пожизненное лишение свободы.

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