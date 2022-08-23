Новейшие разработки саратовских предприятий представили в Москве

Универсальное транспортное средство «Леший»

Вот и закончил свою работу Международный военно-технический форум «Армия-2022», который проходил с 15-21 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

В течении всей недели представители порядка полутора тысячи предприятий оборонно-промышленного комплекса России и других стран, демонстрировали свои новинки в сфере гражданской и военной техники, стрелкового оружия, а также разработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий.

Проявила себя на форуме и Саратовская область, от которой, как отдельно, так и в составе холдингов и корпораций, участвовало 17 предприятий, среди которых были «КБПА», ЭОКБ «Сигнал» им. Глухарева, ЭПО «Сигнал», «ЦИТ-Плюс», НПП «Алмаз», НПП «Контакт», «Литий-Элемент», «Балтекс».

Новинки ЭОКБ «Сигнал» им. Глухарева.jpg

На стенде 3В7-2 Центрального выставочного павильона представил взору посетителей свои новинки ЭОКБ «Сигнал» им. Глухарева, являющийся одним из ведущих предприятий в сфере разработки, производства и ремонта датчиков, сигнализаторов, манометров и систем изменения давления для авиационной и ракетно-космической техники. За всю историю своего существования специалистами предприятия была разработана и внедрена в серийной производство приборная продукция практически для всех типов отечественных летательных аппаратов, таких как самолеты МиГ и Су, Ан и Ту, Ил и Бе, вертолетов Ка и Ми, для космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз», космических аппаратов «Луна», «Венера», «Марс», для орбитальных станций «Салют», «Мир» для Международной космической станции «Альфа» и международного плавучего космодрома «Морской старт».

ЭОКБ «Сигнал» им. Глухарева включено в Перечень стратегических организаций, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в соответствующих отраслях экономики России.

Одно из предприятий представило универсальное транспортное средств «Леший» типа полноприводная амфибия. Автомобиль «Леший» снабжен дизельным двигателем ТД 2,8L, механической коробкой передач, сварным стальным корпусом и водометом для передвижения по открытой воде. Также «Леший» развиваем скорость по шоссе — 100 км/ч, а на воде — до 12 км/ч и может перевозить 9 человек включая водителя. Грузоподъемность составляет 2,5 тонны, а запас хода благодаря двум бакам по 75 л - до 900 км и, как и военные машины, он имеет угол въезда в 30 градусов. Предполагаемое применение универсального транспортного средства «Леший» - это противодействие пожарам в лесных массивах, патрулирование лесных хозяйств, спасательные операции в паводковых зонах, технологическое обслуживание промышленных объектов, а так экспедиционно-туристические мероприятия.

Продукция «Балтекс»

Балашовский Текстильный комбинат «Балтекс» показал на своем стенде ткани серии «Кордон» - аналог Cordura, произведенный в России. В серию «Кордон» включен ряд технологических и высокопрочных тканей, позволяющих создавать одежду и снаряжение с абсолютно новой степенью прочности и износоустойчивости. «Кордон» идеально подходят для производства вещей, где необходимо сопротивление проколам, разрывам и грубому трению.

В павильоне АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» были представлены макеты навигационной радиолокационной станция «Терса» и береговой радиолокационной станции контроля надводной обстановки «Иртыш-3С1», компоненты которых изготавливает входящий в корпорацию АО «Саратовский радиоприборный завод».

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

В павильоне «Диверсификация ОПК» ООО «ЦИТ-Плюс» показал публике свою систему мониторинга и контроля газовой и пожарной безопасности, а также терминал оповещения населения «Циттон».

Терминал оповещения населения «Циттон»

Терминал оповещения населения «Циттон» является специальным оконечным средством оповещения, предназначенным для подачи сигналов и речевой информации оповещения, и может применятся в региональных, местных и объектовых (в том числе и локальных) системах управления гражданской обороной, а также в составе оборудования Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

В павильоне «Диверсификация ОПК» ООО «ЦИТ-Плюс»

Терминал служит для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения и информации об опасностях, возникающих при ведении военных действия или вследствие этих действий, также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.

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