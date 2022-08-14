Крышечки, пластик, экосумки: саратовцам рассказали о том, что можно сделать для защиты экологии

В пресс-центре КП-Саратов

На реализацию общественно полезных проектов в 2022 году в Саратовской области было выплачено 30 миллионов рублей грантов, об этом рассказал на сегодняшней встрече в пресс-центре «КП-Саратов» представитель министерства внутренней политики Саратовской области Николай Семенов. Уже 10 лет в Саратовской области проводится конкурс общественно-полезных проектов регионов. В его рамках различные некоммерческие организации могут получить финансирование своих проектов.

На каждый проект организация может получить грант до 500 тысяч рублей, а за все время проведение конкурса в Саратовской области было выдано более 100 миллионов рублей. Начиная с 2021 года конкурс получил поддержку фонда президентских грантов. Как и в 2022 году, тогда общая сумма выплат составила 30 миллионов рублей - 15 миллионов поступили из областного бюджета и 15 миллионов из средств фонда.

В этом году на конкурс были поданы рекордные 135 заявок из 18 районов области и городских округов области. Победители определялись экспертной группой, каждый проект оценивался двумя независимыми экспертами. Оценочная работа велась в электронном виде на сайте «саратов.мояроссия.рф», там же можно ознакомиться с результатами.

Региональное министерство внутренней политики призывает некоммерческие организации к активному участию в конкурсе социальных проектов в дальнейшем.

В центре внимания на этот раз оказалась тема переработки отходов. Как рассказал начальник отдела по работе с региональным оператором по обращению твердыми коммунальными отходами министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области Денис Ефимов, в области есть большие успехи в этой сфере.

- Сейчас в Саратовской области реализуется региональный проект комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Ключевыми показателями этого проекта являются доля отходов, направленных на утилизацию, и доля отходов, направленных на обработку. В прошлом году доля обработанных отходов составила 82,7 процента, при плановом показателе в 52,4 процента. Доля утилизированных отходов составила 2,6 процента. Таким образом, процент по обработке отходов в регионе остается достаточно высоким, а вот над показателем по утилизации еще стоит поработать.

В прошлом году в Энгельсе был запущен проект по производству техногрунта из органических отходов, предназначенного для пересыпки захоронений отходов. В текущем году прорабатывается возможность запуска аналогичного комплекса в Балаковском районе. Кроме того, планируется реализация двух крупных инфраструктурных проектов по созданию мусороперерабатывающих комплексов. Один крупный комплекс будет создан на территории Аткарского района. Планируется запуск автоматических современных линий сортировки, а также производство техногрунта из органических отходов.

Достичь высоких показателей нам позволила уже созданная инфраструктура. На территории области уже функционирует три мусоросортирующих комплекса в Саратове, Энгельсе и Балаково. На действующем полигоне в районе поселка Соколовый была запущена мусоросортирующая линия мощностью 20 тысяч тонн в год.

Одним из ключевых элементов системы обращения с твердыми отходами является внедрение раздельного сбора мусора. В конце прошлого года, благодаря федеральной субсидии, было запущено порядка 2,5 тысяч контейнеров, которые были установлены на территории Саратова и Энгельса. В этом году Министерство природных ресурсов направило аналогичную заявку на закупку еще 2,5 тысяч контенеров, чтобы доукомплектовать места накопления в Саратове и Энгельсе. В следующем году планируется увеличить долю охвата раздельным сбором в других городах.

Говоря о раздельном сборе, следует напомнить, зачем он в принципе нужен. Главной целью сортировки мусора является увеличение количества полезных фракций, извлекаемых при переработке, а соответственно и уменьшение той части, которую придется захоронить в природной среде. Эта система не будет развиваться эффективно без достаточной информационной работы с населением, - рассказал представитель минприроды.

Подробнее о проводимой информационной работе рассказали руководитель Автономной некоммерческой организации «Центр экологических решений и защиты окружающей среды «Экологизатор» Екатерина Баранова и соучредитель Автономной некоммерческой организации в сфере экологии и защиты окружающей среды «Зеленый бык» Гелифия Посохина.

- Наш проект – это низовая инициатива, которая призвана в том числе пробудить у населения интерес и к тематическим нацпроектам. Мы работам в школах, с детскими садами, ВУЗами. У нас широких охват населения. Наш проект молодой, развивающийся. Экоцентр функционирует, как инфраструктурный проект. Жители могут сдавать нам потребительскую упаковку. Не секрет, что до 40 процентов бытового мусора могут быть переработаны.

Для того, чтобы граждане активнее заботились об экологии, мы обучаем саратовцев, рассказываем, как сортировать мусор. Мы активно работаем со школьниками. Одним из наших самых известных проектов стал «Водорослям – крышка». Мы призываем детей сдавать крышечки, а на сэкономленные на их переработке средства закупаем рыбок и выпускаем в Волгу. Мальки поступают также саратовские: из Новобурасского питомника, - рассказала экоактивист.

Организации в сфере экологии и защиты окружающей среды «Зеленый бык» ведет свою просветительскую работу среди населения Саратовской области с января 2015 года. За этот период была проделана планомерная, комплексная работа и акции приобрели большую популярность среди населения.

- Проект «Экопознавайка» существует уже четвертый год. Главным его направлением является раздельный сбор мусора, однако это не единственный вопрос, которым мы занимаемся. Наша главная цель – сокращение отходов во всех сферах жизни. Об этом мы начинаем говорить с детского сада. Обойтись без воздушных шариков на первое сентября, собрать со всего класса 1 букет для учителя, чтобы не уничтожать лишние растения – подобные инициативы могут поддержать самые маленькие экоактивисты.

У нас много проектов, которые взрослые активно реализуют совместно с детьми. Например, пошив экосумок для похода за продуктами. Сокращение использования пластиковых пакетов – это важный шаг для снижения нагрузки на экологию, - рассказала Гелифия Посохина.

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