В Саратове объявили об изменении тарифов на поездки в такси

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В Саратове изменится стоимость поездок в такси. При этом для пассажиров, рост цен будет не существенным. К примеру, поездка по тому или иному маршруту длиной в 8 км, которая займет примерно 18 минут, раньше стоила в среднем 157 рублей, а теперь обойдется клиенту в 163 рубля.

По данным сервиса, необходимость в корректировке тарифов назрела в связи с тем, в Саратове при заказе такси в большинстве случае срабатывает повышающий коэффициент. Такая ситуация наблюдается с начала года, когда в городе стало не хватать водителей. Отчасти это связано с тем, что цены на автозапчасти и расходники выросли, обслуживание и содержание авто стало стоить дороже.

Таксопарки рассчитывают, что принятые меры помогут исправить ситуацию.

- Новая структура тарифов обеспечит водителям необходимую плотность заказов, что позволит им получать стабильный доход, который может быть выше, чем раньше. Это, в свою очередь, привлечет в систему дополнительное количество водителей, и как следствие, повышенный коэффициент будет срабатывать реже, - сообщили в Яндекс Такси.

В компании отметили, что такие меры положительно отразятся на экономике поездок. Водители смогут частично компенсировать затраты на содержание машин, при этом цены в городе по-прежнему останутся на доступном уровне.

О фактических изменениях таксопарки и агрегатор напрямую оповестят водителей в ближайшее время.