Фото: архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Саратовцев ждут прохладные выходные дни, температура воздуха не поднимется выше 25 градусов, однако ветер в субботу может быть некомфортно сильным, об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В субботу ожидается облачное утро и ясный, солнечный день. Температура колеблется от 15 градусов с утра до 25 во второй половине дня. Ветер восточный, умеренный, до 6 метров в секунду, но отдельные его порывы могут достигать довольно значительных 14 метров в секунду.

В Саратовской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха до 29 градусов. Ветер восточный до 10 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В воскресенье ожидается значительная облачность. Температура колеблется от 15 градусов с утра до 25 к вечеру. Ветер северо-восточный, легкий, до 3 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 7 метров в секунду.

В области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха до 32 градусов. Ветер восточный до 10 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 14 метров в секунду.

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