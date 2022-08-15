Погода в Саратовской области будет переменчивая, но теплая

Лето не уходит из Саратова

В Саратовской области будут небольшие дожди и грозы, такой прогноз на неделю дают специалисты регионального гидрометцентра.

На этой неделе в регионе остается сильным влияние антициклона. На небе будут редкие облака с прояснениями. В середине недели сформируется атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди. В Правобережье и северных районах прогнозируют дожди с грозами, хотя серьезных осадков не предвидится. Возможны сильные порывы ветра, их скорость составит до 15 метров в секунду. Средняя скорость ветра днем составит 4-9 метра в секунду.

В ночные часы в регионе похолодает. Столбик термометра показывает от +16 до +21 градуса, в местах с пониженным рельефом еще меньше: от +13 до +15 градусов. Днем температура в регионе составляет от +27 до +32 градусов, а в районах на юго-востоке потеплеет: от +33 до +35 градусов.

В большинстве районов Саратовской области сохраняется 5-й класс пожарной опасности. Угроза снижается лишь непосредственно на время дождя.

Температура воды в Волге районе саратовского пляжа составляет 24,4 градуса.

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