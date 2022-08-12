Ту-160 в небе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 12 августа, в России отмечают День Воздушно-космических сил. День Военно-воздушных сил в России отмечают с 1997 года. После образования ВКС в 2015 году праздник получил новое название — День Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Сегодня профессиональный праздник отмечают и военные летчики, проходящие службу на энгельсской авиабазе. Там на боевом дежурстве стоят самолеты дальней авиации: стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 («белый лебедь») и Ту-95мс («медведь»).

Покорителей неба поздравил и гвардии подполковник Александр Батраков:

- Пусть всегда над вами будет голубое и безоблачное небо! Пусть всегда будет цениться честность, доблесть и отвага! Со 110-летием ВВС Российской Федерации! – заявил летчик.

Сегодня, 12 августа, также празднуется Всемирный день молодежи. Он отмечается ежегодно, чтобы напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.

Сегодня празднуют именины мужчины с именами Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Максим и Павел, а также принимают поздравления обладательницы красивого имени Ангелина.

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