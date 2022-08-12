Купальный сезон продолжается: хорошая погода в Саратове остается

В Саратове продолжается настоящее лето Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Саратове на выходных будет жаркой и сухой, так что купальный сезон можно смело продолжать, об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Погода в регионе сохраняет антициклональный характер, исключения составляют только западные районы: Романовский, Турковский, запад Балашовского района. На большей части региона обойдется без осадков, на небе будет лишь легкая облачность.

Ветер дует восточный, ночью 2 – 7 метра в секунду, днем 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составляет 15 – 20 градусов, в пониженных формах рельефа будет 13 – 17 градусов ночью. Днем температура поднимется: от 27 до 32 градусов выше нуля, в юго-восточный районах (Алгайский, Дергачевский, Новоузенский) столбик термометра показывает +35 градусов.

В Саратове ночью 16 – 18 градусов, а днем 30 -32 градуса. Температура воды в Волге составляет 25,2 градуса на сегодняшнее утро.

Несмотря на вчерашний жуткий ливень с градом, на выходных пожарная опасность в Саратовской области остается высокой.

- На отдыхе и при проведении работ следует соблюдать меры предосторожности. – напоминают в гидрометцентре.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.