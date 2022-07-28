фото: «Саратовмелиоводхоз»

В Саратовской области завершается закачка воды в районы Левобережья. Об этом на встрече с врио губернатора Романом Бусаргиным сообщил руководитель «Саратовмелиоводхоза» Дмитрий Полулях.

Он рассказал, что на весенне-летний период планировалось закачать около 3 млн куб. м воды в пруды и водоемы для обеспечения хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов Саратовского Заволжья. Объем работ практически выполнен, на сегодняшний день осталось подать порядка 500 тыс. куб. м воды. Работы завершаются в Краснокутском и Питерском районах.

В этом году весенний паводок позволил мелиораторам практически без затрат электроэнергии залить 15,4 тыс. га лиманов. Также в штатном режиме, в соответствии с заключенными договорами, осуществляется подача воды на полив сельхозкультур. По словам руководителя, планомерно проводится реконструкция оросительных систем - обновление насосных станций, магистральных каналов.

Благодаря этому аграрии региона ежегодно вводят порядка 7 тыс. га орошаемых земель. В частности, «Саратовмелиоводхоз» в 2023 г. планирует построить насосную станцию в Марксовском районе, что позволит ввести новый участок орошения в 4 тыс. га.

Роман Бусаргин подчеркнул, что это очень важное направление, требующее особого внимания. Необходимо взаимодействовать вместе с федеральным центром и региональном правительством, а также напрямую с сельхозпроизводителями.

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