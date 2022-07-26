Алексеевское городище снова попытаются застроить?

Алексеевское городище сегодня является перспективным участком для «освоения» Фото: Денис Жабкин

Жители домовладений, примыкающих к памятнику археологии федерального значения, заметили геодезистов.

Кто проводил эти работы и зачем - остается неизвестным. На место выехали глава администрации Волжского района Владимир Бьятенко совместно с председателем городского комитета по архитектуре Анастасией Пузановой и министром Саратовской области - председателем комитета культурного наследия Саратовской области Владимиром Мухиным.

- Мы не могли не среагировать. Исходя из того развития города, которое сейчас идет, какое-либо строительство на этой территории однозначно недопустимо. Береговая полоса должна быть общедоступной для всех с учетом того, что мы реконструируем набережную, строим берегоукрепительные сооружения и развиваем всю прибрежную полосу. Кроме того, нам известно, что данная территория примыкает к памятнику федерального значения Алексеевскому городищу, что так же является условием недопустимости строительства. Это значимая территория и очень важно сохранять зеленый каркас, - рассказала Анастасия Пузанова.

Жители идут сюда на пикники, жгут костры, мусорят

Кроме того она отметила, что строительство на данной территории недопустимо и в соответствии с Генеральным планом города Саратова - рядом с Алексеевским городищем расположена «зона рекреационно-ландшафтного назначения».

А Владимир Мухин отметил значение этой территории для археологии.

- Сначала необходимо провести исследование на наличие либо отсутствие объектов археологического наследия. Разрешения на проведение работ может быть выдано только после получения заключения об отсутствии здесь каких-либо археологических объектов, - заявил он.

Не станем спорить, что Алексеевское городище сегодня является перспективным участком для «освоения» и, если бы не его охранный статус, это наверняка было бы сделано. Впрочем, даже в подобной ситуации попытки предпринимались, причем при участии чиновников администрации. В 2017 году замглавы администрации Андрей Гнусин пытался провести решение о межевании земли в Алексеевском овраге и строительстве через городище дороги. По «невероятному совпадению» сын Гнусина являлся одним из учредителей фирмы, которая, как предполагалось, будет эту дорогу строить. Однако после поднятой шумихи и вмешательства депутатов и прокуратуры решение так и не состоялось. Позднее Гнусина-старшего уволили из администрации, а затем и вовсе завели уголовное дело, как раз-таки из-за махинаций с земельными участками.

Чем уникально Алексеевское городище? На раскопках древнего поселения обнаружены остатки древних землянок, очаги, обложенные камнем, культовые и хозяйственные сооружения, средневековый некрополь, мастерские, производственные площадки. Одной из наиболее интересных находок специалисты называют древнерусскую посуду с клеймом в виде знака рюриковичей. Были обнаружены здесь и другие значимые артефакты. Поэтому многие общественники выступают за развитие и популяризацию Алексеевского городища наряду с Увекским (Укекским). Один из таких энтузиастов - председатель правления культурно-исторического клуба «Зов предков» Павел Галактионов.

- Мы следим за судьбой Алексевского городища. Расположено оно в черте города, что сразу определяет круг рисков. Жители идут сюда на пикники, жгут костры, мусорят. Некоторые безответственные люди сваливают на территорию бытовой мусор. Но это все поправимо. Другое - попытки застройки. Например, в 2017 году удалось пресечь строительство дороги через овраг. А вот два крайних коттеджа стоят уже на территории городища, мы с этим точно уже ничего не поделаем, насколько законно появились там постройки - вопрос к правоохранительным органам. Спуск к Волге был пробит тяжелой техникой, видно, что это был не естественный обвал. В любом случае, наша задача - памятник сохранить. В связи с этим написал обращения в прокуратуру, депутатам, думаю, что внимание власти и СМИ позволит стройку остановить, если кто-то ее действительно задумал. А в дальнейшем, считаю, территорию надо развивать, делать центром притяжения для саратовцев и гостей города, как Укек. Прекрасно, что сейчас набережная развивается в сторону Заводского района, но ее продолжение в сторону Юбилейного тоже актуально, это огромный микрорайон, целый мини-город, - прокомментировал Павел Галактионов.

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