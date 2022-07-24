Жил-был пес: саратовцы продолжают страдать от бродячих животных

фото из одного из собачьих приютов Саратова

В 2022 году бродячие собаки стали настоящим бичом для саратовцев. Каждые три-четыре дня в городских сообществах всплывают истории о стаях собак, пугающих жителей того или иного микрорайона. Регулярно, раз-два в неделю поступают сообщения о нападении бездомных животных на людей, жертвами чаще всего становится конечно же дети и подростки. Часть саратовцев обвиняет в разгуле собачьей преступности самих горожан, выкидывающих щенков на улицу, другие же взывают к властям города.

Как известно, в России есть два законных способа борьбы с бродячими собаками - программа ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат») и пожизненное содержание в приюте.

В этом году был разработан проект региональных грантов и саратовские приюты освободили от арендной платы. С владельцем одного из, уже одиннадцатого приюта корреспондент КП беседовал месяц назад. Те организации, которые работают по программе ОСВВ, не имеют права отлавливать животных с бирками повторно.

В апреле 2022 года Ленинский и Заводской районы города объявили тендер на отлов бездомных животных. Общая сумма составила свыше 7 миллионов рублей. Основной заработок приютов - подобные контракты, и по данным на июнь было отловлено 1753 собак в области и 1321 - в Саратове. Вчера мэрия отчиталась о 63 пойманных собаках за неделю. Стоит заметить, отлов проводится регулярно и чиновники озвучивают цифры практически каждое заседание городского штаба по благоустройству, но достаточно ли этого?

«КП» напоминает, что с начала лета саратовцы уже не раз страдали от укусов. В начале июня с укусами попали в больницу девятилетний мальчик и 17-летняя девушка, возраст еще одного пострадавшего несовершеннолетнего неизвестен. 21 июня стало известно еще о двух случаях - пострадали 8 и 13-летний мальчики. В Заводском районе пострадала 10-летняя девочка, а девушка, пострадавшая от укусов еще в феврале, получила денежную компенсацию. Совсем недавно сообщалось о нападениях в Балаково, Вольске и Энгельсе и вчера превентивно тревогу забили жители Юбилейного.

Количество бездомных животных на улицах не уменьшается, и от войны догхантеров с зоозащитниками страдают в первую очередь простые саратовцы.

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