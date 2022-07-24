«Заплыл за буйки и попутал берега»: в федеральных СМИ вышел сюжет о всех скандалах Курихина

«Цугцванг Курихина» рассмотрели федеральные СМИ

В программе «Вести. Дежурная часть» вышел сюжет, посвященный застройщику, бывшему депутату Саратовской облдумы и издателю Сергею Курихину. Журналисты припомнили скандальному олигарху все его старые «грехи», а также травлю оппонентов в подконтрольных СМИ.

Незаконная застройка и уничтожение исторического наследия – первое, что приходит на ум, при упоминании Сергея Курихина. В сюжете федерального канала хорошо прошлись по всем эпизодам, которые, к сожалению, саратовцам давно знакомы. Возмутительное отношение к Дому Художника, которое чуть не привело к уничтожению уникального памятника культуры, мошенничество с незаконным приобретением права собственности на землю под галереей «Каштан» в Саратове, а также создание помпезного новодела на территории музея Федина – вот лишь самые громкие дела, связанные с именем скандального застройщика. Последний эпизод особенно задел Курихина: согласно решению Арбитражного суда Саратовской области, здание постановили снести. Застройщик подавал апелляцию, но вердикт оставили без изменений. После этого на судью Татьяну Волкову, вынесшую его, обрушился поток оскорблений. В подконтрольных Курихину СМИ началась масштабная информационная компания против представительницы закона.

Незаконно построенное здание украшено барельефом с самим Курихиным

Травля оппонентов Курихина – это давняя практика. «Заплыл за буйки и попутал берега», - так его поведение характеризуют в сюжете.

- Господин Курихин большие ресурсы на протяжении многих лет вкладывал в развитие своего информационного ресурса, поэтому неугодные чиновники, которые не подписывали нужные ему документы, быстро «прихлопывались» словом, - рассказала генеральный директор издательского дома «Волга-Медиа» Мария Усова.

Коллеги припомнили Курихину и другие, еще более мрачные, истории. В феврале 2008 года был застрелен прокурор Евгений Григорьев, которого называли убежденным борцом с коррупцией. Двух исполнителей тогда оперативно задержали, однако заказчика убийства так и не нашли. Курихина допрашивали по этому делу, однако никаких обвинений не предъявляли. Тем не менее, о его связи с убийством правоохранителя поговаривали многие. Тем более это преступление было совершено в день рождения Сергея Курихина. Журналисты, которые задавались подобными вопросами, традиционно подвергались преследованию. Одним из них стал саратовский журналист Вадим Рогожин. В марте 2009 года на него было совершено покушение, пострадавший чудом выжил.

Несмотря на столь «плодотворную» многолетнюю деятельность в регионе, коллеги из федеральных СМИ небезосновательно заявляют о том, что время уходит опального олигарха. Сначала его выгнали из облдумы за нарушения в декларации. Теперь еще удар: в саратовском следственном комитете, прокуратуре и МВД произошли кадровые перестановки и новое начальство не стало «дружить» с Курихиным.

- Для Курихина это цугцванг – положение, когда каждое последующее действие, может сделать ситуацию только хуже, - сообщает «Дежурная часть».

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