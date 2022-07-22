Роман Бусаргин посетил пост электрической централизации на станции Князевка ПривЖД

Роман Бусаргин и Сергей Альмеев

Сегодня, 22 июля, Роман Бусаргин совместно с главой ПривЖД Сергеем Альмеевым посетили пост электрической централизации в станции Князевка Саратовского региона.

На станции Князвека-Нефтяная реализован проект строительства поста электрической централизации. Общая стоимость составила более 850 миллионов рублей и строительство реализовывался в два этапа в рамках инвестплатформы. Сначала на станции возвели двухэтажное здание нового поста электрической централизации. В здании созданы комфортные условия для труда их отдыха сотрудников – санитарные комнаты, душевая, столовая.

Пост электрической централизации

В ходе визита Роман Бусаргин ознакомился с принципами работы системы и задавал вопросы о специфики работы дежурных и кибербезопасности.

- Основной изюминкой станции микропроцессорная система централизации стрелочных переводов и светофоров. Специалисты подключили 72 электропривода стрелочных переводов, 93 светодиодных светофора, 150 километров кабеля. Внутри нового задания реализован ряд передовых технологий, которые повысят эффективность перевозочного процесса. Новое оборудование позволит автоматизировать контроль и управление движением составов.

Диспетчер за работой

Крупнейшим отправителем грузов со станции является Саратовский НПЗ, принадлежащий на данный момент Роснефти. Ключевым направлением грузопотока является Северо-Кавказская ЖД, - рассказал Альмеев.

В конце визита Роман Бусаргин поблагодарил руководство и сотрудников Приволжской железной дороги и подвел итоги сотрудничества.

- В данный проект вложено свыше 800 миллионов рублей, здесь полная автоматизация процессов, синхронизация действий с переработкой горюче-смазочных материалов. РЖД – надежный партнер Саратовской области, и это в очередной раз подчеркивается сейчас вашими действиями. В нашей области на строительство объездной дороги силами РЖД выделено более 50 млрд рублей. Проектирование и внедрение автоматизированных центров управления позволяет исключать человеческий фактор во время проведения работ.

Роман Бусаргин и Сергей Альмеев

— Касательно Сергея Анваровича, хочется поблагодарить его. Альмеев работает в должности начальника ПривЖД с 2016 года, и благодаря его твердой позиции мы можем доводить все до конца, - рассказал Бусаргин.

Награждение коллектива станции

Начальнику станции Князевка – Алексею Великанову вручено благодарственное письмо на имя коллектива станции за «добросовестный труд и развитие транспортно-логистического комплекса Саратовской области и своевременную отправку нефтяных грузов».

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