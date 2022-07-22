Солнце спряталось за тучи... Фото: Андрей ЗАМАХИН

В Саратовскую области на все выходные придут дожди. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

В выходные дни в Саратовской области ожидается облачная погода: в регионе задержался малоподвижный циклон. Каждый день будут идти короткие ливни. Ближайшей ночью эти осадки ожидаются в отдельных районах, а уже завтра, 23 июля, дождь прольется в большинстве районов области. Ожидается также усиление шквалистого ветра. Максимальная скорость его порывов достигнет 15 – 19м/с. Без грозы ветер останется слабым: северо-восточный со средней скоростью 2 – 7 м/с. Температурный фон будет умеренно теплый и относительно комфортный. Температура колеблется от 14 до 19 градусов, при прояснении в низинах 9 – 11 градусов.

Завтра, 23 июля, днем будет 25 – 30 градусов. При осадках она будет понижаться до 19 – 24 градусов тепла. В Саратове ночью от 14 до 16 градусов в центральной части, а на окраине – 12 – 14 градусов. Днем от 24 до 27 градусов в областном центре. При грозе столбик термометра снизится до 22 градусов.

Температура воды колеблется в районе 22 градусов.

В южных районах Левобережья сохраняется пятый чрезвычайный класс опасности. Аналогичная ситуация в Красноармейском районе. В остальных районах ситуация стабильная: из-за дождей пожаров бояться не стоит.

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