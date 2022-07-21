В Саратове наградили победителей конкурса «Предприниматель Саратовской губернии»

Награждение в шахматном дворце

Сегодня, 21 июля, в Саратове прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Предприниматель Саратовской губернии» 2021 года. Мероприятие учреждено при поддержке региональным Министерством экономического развития и проводится с 2004 года.

Победителями стали компании, показавшие лучший рост производства за 2021 год. Оценивается также размер полученной прибыли, количество работников и уровень их средней зарплаты, введение инноваций и реализацию инвестиционных проектов, а также участие в жизни региона и благотворительных программах. Всего сегодня награды получили 35 компаний из Саратовской области, которые были представлены в 18 номинациях.

Вместе с награждением конкурса «Предприниматель Саратовской губернии» состоялось награждение регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества». За работу со студентами из колледжей и вузов представители бизнеса получили дипломы из рук Романа Бусаргина.

Мероприятие прошло в саратовском шахматном дворце. Присутствовали региональный министр экономического развития Андрей Разборов и председатель Саратовской Облдумы Алексей Антонов.

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