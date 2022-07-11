Театральная лаборатория «ВИДИМОНЕВИДИМО» завершила свою работу эскизом по роману Ф. Бакмана «Тревожные люди»

фото: Армен Осипян

С 1 по 9 июля на Малой сцене Саратовского академического театра драмы им.И.А. Слонова прошла творческая лаборатория «ВИДИМОНЕВИДИМО». Зрителям представили пять театральных эскизов по произведениям современных писателей: «Плотник» (Лидия Голованова), «Очень простое открытие» (Владимир Гуриев), «Переспать с Леной и умереть» (Тоня Яблочкина), «Саша, привет!» (Дмитрий Данилов), «Тревожные люди» (Фредерик Бакман). Эскизы, которые показали на театральной лаборатории, подготовили (за три-четыре дня) приглашенные режиссеры с актерами саратовской труппы. Вскоре эти работы могут стать репертуарными спектаклями театра.

фото: Армен Осипян

7 июля режиссер Полина Рашкина представила эскиз по новому роману Дмитрия Данилова «Саша, привет!». В нем приняли участие артисты театра: Александр Фильянов, Александр Островной и Екатерина Ледяева. Произведения Дмитрия Данилова регулярно появляются в афише театральной лаборатории «ВИДИМОНЕВИДИМО». Театр уже работал с пьесами: «Человек из Подольска», «Сережа очень тупой», «Свидетельские показания». В прошлом году на сцене театра состоялась премьера спекаткля «Человек из Подольска», режиссером которого выступил Игорь Коняев (Санкт-Петербург).

9 июля лаборатория представила эскиз по роману шведского писателя и блогера Фредерика Бакмана «Тревожные люди». Режиссером и автором инсценировки выступил Иван Комаров. Фредерик Бакман известен по произведениям «Вторая жизнь Уве», «Медвежий угол», «Здесь была Бритт-Мари», «Мы против вас» и др. Его произведения регулярно экранизируются; фильм по роману «Вторая жизнь Уве» получил две номинации на премию «Оскар».

- Это должен быть Уэс Андерсон в театре – поделился режиссер Иван Комаров о своем эскизе и, возможно, предстоящем спектакле.

Действия романа «Тревожные люди» происходят накануне Нового года в маленьком шведском городе. Вооруженный человек после неудачной попытки ограбить банк берет в заложники восемь человек во время показа выставленной на продажу квартиры. Заложники, напряженные и невыносимые, сами того не подозревая, начинают склонять грабителя к тому, чтобы он добровольно сдался полиции.

Необычные режиссерские находки, музыкальное оформление, яркие костюмы, точные рисунки ролей – создают фееричный эскиз с доминантой гротеска, в котором гармонично сочетаются элементы трагического и комического.

- Это, я считаю, замечательный финал. Еще раз убедилась, какой это прекрасный текст. Из него можно сделать все! – поделилась зрительница в заключение вечера.

Зрители сравнивали увиденный эскиз с комедией дель арте, находили сходства с творчеством кинематографистов братьев Коэн и даже определили жанр как экзистенциальный комикс.

фото: Армен Осипян

В заключительном эскизе лаборатории приняли участие ведущие артисты театра драмы: народная артистка России Людмила Гришина, заслуженная артистка России Эльвира Данилина, заслуженный артист России Виктор Мамонов, Любовь Воробьева, Зоя Юдина, Дмитрий Кривоносов, Валерий Малинин, Андрей Казаков, Александра Коваленко, Дарья Родимова, Екатерина Локтионова.

В заключение вечера зрители поблагодарили режиссера и актеров саратовской труппы за проделанную работу.

219-й сезон Саратовского театра драмы завершен. Следующие показы спектаклей состоятся в сентябре.

Автор: Армен ОСИПЯН

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