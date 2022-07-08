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На Саратов надвигается настоящая жара: воздух прогреется до +35 градусов. Погода ожидается сухая и безветренная. Такой прогноз на июль дает региональный гидрометцентр.

Следует напомнить, что в начале лета саратовцам предсказали прохладный июль. Однако теперь в регионе прогнозируют жаркую погоду с температурой выше +30 градусов.

Как сообщила начальник отдела прогнозирования регионального ЦГМС Светлана Цветайло, резкое потепление будет способствовать формированию кучево-дождевых облаков. В некоторых районах области ожидаются грозы, кратковременные ливневые дожди и шквалистое усиление ветра. Температура воздуха по-прежнему не опустится ниже отметки в +33 градуса, поэтому комплексный показатель пожарной опасности будет оставаться высоким. На юго-востоке области сохраняется самая высокая пожарная опасность.

По словам синоптика, в большинстве районов регионе сохранится сухая погода без осадков. Однако в северо-восточных и северо-западных муниципалитетах ожидаются грозовые явления и ливни. При наступлении грозового фронта прогнозируется усиление ветра до 14 м/с. В областном Саратове дождей пока не обещают.

Ночью столбик термометра колеблется от +12 до +17 градусов. Днем температура поднимется до +35 градусов. На выходных в Саратовскую область придет настоящая жара: от +32 до +34 градусов. Ночью температура будет в диапазоне от +16 до +18 градусов.

Вода в Волге прогрелась до 21,2 градуса, можно смело купаться.

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