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Общество6 июля 2022 13:34

Саратовский дуб великан поборется за звание «Российское дерево года 2022»

Желающие могут проголосовать за него на конкурсе
Наталия Калинина
Саратовский великан

Саратовский великан

Уникальный дуб «Саратовский великан» поборется за звание «Российское дерево года 2022». Желающие могут проголосовать за него по ссылке. Номер нашего дуба – 39. Голосование продлится до 1 августа.

Всего в конкурсе участвуют 60 деревьев и каждое из них имеет какие-то свои уникальные черты. Что касается «Саратовского великана», то это, возможно, самый старый и крупный экземпляр семенного дуба черешчатого, произрастающий в Саратовской области. Дуб-красавец обнаружен в Лысогорском районе, в поселке Барсучий. Его можно найти «на плоской надпойменной террасе реки Медведица в среднем ее течении в пределах Окско-Донской равнины с абсолютными отметками высот 125—130 м».

По оценкам экспертов дерево находится в хорошем состоянии. Рядом с дубом-великаном растет дуб поменьше, но тоже солидный. Это говорит о хорошей экологической обстановке в районе.

Наш дуб

Наш дуб

Конкурс «Российское дерево года 2022» проводится путем открытого голосования на сайте «Деревья – памятники живой природы» www.rosdrevo.ru. Голосовать могут жители всего регионов, сделать это можно с 1 мая по 1 августа. Его цель состоит в том, чтобы побольше рассказать россиянам о деревьях — памятниках живой природы, видевшим многие поколения наших предков, и вдохновить активных граждан заботиться об окружающей среде. На территории региона, где растет дерево-победитель, проведут конкурс детского рисунка.

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