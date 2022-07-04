Схемы Бурова, или «как олигархи теряют связь с реальностью»

За чей счет банкет?

Не секрет, что в последнее время фамилия когда-то статусного, влиятельного и успешного предпринимателя Владислава Бурова все чаще становится синонимом пусть и многомиллионного, даже миллиардного, но вместе с тем банального «разводилова» буквально всех, кто встречается на пути. Есть ощущение, что нашумевшая ситуация с банкротством холдинга «Солнечные продукты» словно вскрыла этот нарыв – и то, что начало выходить из него наружу, действительно, поражает даже самых искушенных наблюдателей. Тем временем, открытия продолжаются – теперь вот оказывается, что в определенные буровские схемы могли быть вовлечены другие широко известные в регионе деятели – например, бывший УФСИН-овский топ-менеджер (хотя такие люди бывшими не бывают), экс начальник ведомственной базы материально-технического и военного снабжения Виталий Эпштейн. Но обо всем по порядку.

«Титаник» начал сыпаться

По имеющимся данным, компетентные органы очень заинтересовались очередным любопытным контрактом, подчеркивающим, кажется, даже не совсем здоровые олигархические наклонности Бурова. В 2019 году некий Добрынин И.В., учредитель и экс-директор АО «Русзернотрейд» (оптовая торговля зерном) взял в банке кредит на 635 млн рублей. По условиям кредитного договора, он должен был предоставить в залог запасы сельскохозяйственной продукции. Свои обязательства он так и не выполнил, но деньги получил и перечислил их в пользу целого перечня юридических лиц: ООО «Терра», ООО «Вектор-Рэй», АО «Зоринское», ООО «Вамос», ООО «Агроинвест», ООО «Эпсилон», ООО «Зерновик». По крайней мере, одно из перечисленных названий большинству следящих за банкротством «СолПро», хорошо знакомо – «Агроинвест». Напомним, именно это крупное агропромышленное предприятие, в результате хитрых комбинаций, оказалось вдруг «подарено» племяннику Бурова – Андрею Хохлову, которому на тот момент, как говорят, было немногим более 20 лет. Но самое примечательное –когда в судах начали разбираться с неисполнением заемщиком условий договора, то оказалось, что финансово-экономическая деятельность всех перечисленных компаний велась централизованно, бухгалтерская отчетность осуществлялась единым органом и т.д. То есть руководили всеми этими организациями одни и те же руки, головы и карманы – а именно «буровские».

Но тогда причем тут «Русзернотрейд»? Неужели сегодня еще такое возможно, чтобы постороннее агропромышленное предприятие, выращивая, собирая и продавая урожай, по каким- то причинам должно было гарантировать то ли откаты, то ли «дань» кому-либо? Пусть именно в этом случае и не Бурову напрямую, но коммерческим организациям, так или иначе связанным с его близкими и дальними родственниками! В какой именно форме это происходило – арендной платой, зарплатой и дивидендами – не суть важно. Гораздо интереснее, почему на это не обращали внимание правоохранительные органы? Как непотопляемому «Титанику» Бурова с такими его замашками, все это время удавалось оставаться на плаву? Видимо, действительно, все дело в обширной и запутанной сети формально не связанных между собой физических лиц, огромном количестве бухгалтерских проводок. Но тем не менее, как показывают последние события, пробоина в борту «Титаника» все же появилась. О возможных ролях во всем этом таких лиц, как тот же Эпштейн, обязательно расскажем позднее. Пока же обратим внимание на другие интересные, а главное – показательные обстоятельства, благо их тоже хватает.

Сколько подобных сделок еще остаются за кадром? Десятки, сотни?

Взять хотя бы известную инста-диву 29-летнюю Ангелину «Хочу и получу» Бурову, жену Бурова-младшего и соответственно сноху нашего главного героя. Она активно пользуется запрещенными в РФ соцсетями, где известна, как babybratzzz. Если кто не знает, на американском сленге это имя не только означает что-то вроде избалованной и непослушной «малышки», но и явно перекликается (особенно вторая часть) с названием известной американской же порностудии.

Где-то не в Саратове

Так вот, сотням тысяч своих подписчиков эта «бейби» и «куколка» с готовностью демонстрирует десятки сумочек, каждая из которых стоит больше годовой пенсии двух-трех пенсионеров, рассказывает, как за один день потратила более тысячи долларов, демонстрирует больших лангустов, собственный бутик напротив ГУМа, элитные иномарки, которые ей дарит муж, и занимается прочей как бы «просветительской» деятельностью. А между емкими фразами, видимо, отражающими ее жизненную позицию - «Никогда не понимала бедных», «Я к саратовской публике не очень. Мне даже, наоборот, хочется где-то спрятаться», «Как тяжело, когда не знаешь куда потратить миллион», - четко просматривается и источник такого благосостояния – Максим Буров, любимый сын нашего несостоявшегося олигарха. По сути, это открытая книга расходов семьи нашего героя и источник происхождения средств. Буровых даже не смущает, что эти «тачки», которые они дарят друг другу – по сути, могут считаться ворованными. В декабре 2020 года арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку между ООО «Апин» и Максимом Буровым и обязал того вернуть в конкурсную массу должника (ООО «Апин») кроссовер Mercedes-Benz GLE 350 D4matic (модификация считается особой серией известной модели). Суд тогда подтвердил, что на момент сделки должник (ООО «Апин») обладал признаками неплатежеспособности и не знать об этом, не понимать, что сделка совершается с целью «причинения вреда имущественным правам кредиторов», Буров—младший не мог, поскольку сам являлся… учредителем ООО «Апин», а руководителем этого ООО значился… барабанная дробь! … его отец, то есть наш старый знакомый Владислав Буров (определение по делу №А40-90332/2019 от 11.12.2020).

«Никогда не понимала бедных» (с) мысли великих инстаграмщиц

Логике этих людей можно до бесконечности поражаться. Мол, подумаешь, забрали один Mercedes – подарим другой, еще роскошнее. А за чей счет? Да за тот же, за какой играются у них свадьбы и организуются торжества с приглашением звезд (одно только выступление Полины Гагариной на свадьбе Максима и Ангелины оценивалось в 4 миллиона) - конечно, за счет кредиторов. В феврале прошлого года тот же суд признал недействительной сделку, по которой все то же многострадальное ООО «Апин», при всем своем практически банкротном состоянии, перечислило почти 5,5 миллиона рублей на счет ООО «Ивент Эксперт» - известной столичной компании, специализирующейся на проведении элитных торжественных мероприятий. Комментарии излишни.

Эта «малышка», кого надо малышка

Но сколько подобных сделок еще остаются за кадром? Десятки, сотни? В любом случае, удивляться тому, что «осваивая» и поглощая подобным образом все большие суммы кредиторов (а в конечном счете средства налогоплательщиков, то есть нас с вами), все эти Буровы постепенно утратили, как говорится, какую-либо связь с реальностью, все же не стоит. Рано или поздно этим должно было закончиться.

Главное, чтобы теперь не потеряли в свою очередь голову от многомиллионных сумм, проходящих по этим схемам, надзорные и правоохранительные органы. Не потеряли и обязательно довели все до справедливого, логичного и в этой ситуации единственно верного конца.

Продолжение следует

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