На выходных саратовцам обещают дождь и грозу

Погода на днях не радует

Июль начинается не с тепла, а с дождя и прохлады: в эти выходные в Саратове ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В пятницу, 1 июля, в Саратовскую область пришел антициклон, а вместе с ним и плохая, пасмурная погода. В областном центре начался ливень, в некоторых районах области выпал град. К субботе антициклон еще усилится.

2 июля, в субботу, ожидаются сильные дожди, в отдельных районах ливни, местами грозы, возможен град. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температурный фон ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов, днем температура сохранится в интервале от +17 до +22 градусов.

3 июля, в воскресенье, ожидаются кратковременные дожди, но при этом в город придет потепление: ночью температура воздуха будет от +10 до +15 градусов, а днем она составляет от +23 до +28 градусов тепла.

Потепление жителям Саратова стоит ожидать только в начале новой недели.

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