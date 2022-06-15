Саратовский ТЮЗ представил главную премьеру 104-го театрального сезона – спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион»

Спектакль в Саратове

14 и 15 июня на Большой сцене Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева состоится долгожданная премьера спектакля «Я, бабушка, Илико и Илларион» (по роману советского писателя Нодара Думбадзе).

Новая постановка стала первой большой работой Георгия Цнобиладзе в качестве главного режиссера Саратовского ТЮЗа. Над созданием спектакля также работали: Александр Храмцов (художник-постановщик), Максим Шлыков (художник по свету), Алексей Кривега (режиссер по пластике), Александр Экгарт (музыкальное оформление).

Спектакль в Саратове

Роман Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион» вышел на русском языке в 1964 году (перевод с грузинского Зураба Ахвледиани). После чего произведение грузинского классика получило признание во всем СССР. Спектакль по роману Думбадзе ставили на ведущих театральных сценах России: Театр Наций, Театр имени Федора Волкова, Театр имени Моссовета и др. А экранизация, вышедшая в 1963 году, стала классикой грузинского кинематографа.

Роман воспитания «Я, бабушка, Илико и Илларион» - это история, повествующая о жизни грузинского села, в частности о судьбе мальчика Зурико, глазами которого показаны события. Сироту воспитывают с особенной любовью бабушка Ольга и соседи Илико и Илларион. Это история о простых людях, которые сохранили в себе житейскую мудрость, которые ценят каждый отпущенный судьбой день, несмотря на события, разворачивающиеся вокруг.

Точный рисунок роли бабушки Ольги создает на сцене народная артиста Российской Федерации, лауреат Государственной премии им. К.С. Станиславского Светлана Лаврентьева. Актриса мастерски погружается в грузинское село, описанное Думбадзе в романе, и создает запоминающий и характерный образ истинно любящей бабушки.

Спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» сочетает в себе пронзительный и актуальный текст классика грузинской литературы, колоритную сценографию, национальную музыку, призванную погрузить в пространство романа Думбадзе, неожиданные режиссерские находки и эмоциональные рисунки ролей, созданные ведущими актерами саратовского театра. Режиссер бережно отнесся к первоисточнику и представил постановку, в которой неожиданно точно сочетаются юмор, лиризм и философский смысл.

Новая постановка Георгия Цнобиладзе прочно войдет в репертуар театра и будет достойно оценена саратовской публикой.

Постановку Саратовского ТЮЗа необходимо посмотреть дважды, чтобы оценить два совершенно разных и одновременно блистательных состава. В роли бабушки на сцену выйдут народная артистка РФ Светлана Лаврентьева и заслуженная артистка РФ Тамара Лыкова. В роли Зурико – актеры театра Алексей Анисимов и Александр Степанов. Иллариона и Илико сыграют Алексей Ротачков и заслуженный артист РФ Валерий Емельянов.

В спектакле также заняты заслуженные артисты РФ Ольга Кутина, Нина Пантелеева, Александр Федоров и артисты театра Дарья Доронина, Эльвира Иртуганова, Алексей Карабанов, Вероника Клинаева, Владимир Конев, Евгения Кутенева, Павел Лазарев, Ольга Лисенко, Михаил Селиванов, Анна Соседова, Александр Тремасов, Михаил Третьяков, Надежда Червонная, Татьяна Чупикова и Антон Щедрин.

Следующие показы состоятся в новом театральном сезоне.

Армен ОСИПЯН

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