На Саратовскую область обрушится гроза с сильным ветром

Ждем дождя Фото: Наталия Калинина

По прогнозам синоптиков, на Саратовскую область на этой неделе обрушится гроза с сильным ветром. Таковы данные Приволжского УГМС.

- Грозовой атмосферный фронт движется в сторону нашего региона со стороны Воронежской области, но идет он очень медленно. Пока в регионе сохранится сухая и жаркая погода.

Гроза должна дойти до региона 16-17 числа. Дождь будет очень сильным. Отголоски бури будут заметны еще 18, 19 и 21 июня. В эти дни в Саратовской области возможны порывы шквалистого ветра до 21 м/с. Водителям следует быть особенно осторожными и не оставлять свой транспорт под деревьями. Из-за дождя и ветра ветки могут отваливаться и падать на машины, - рассказала представитель регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

Сегодня и завтра, 15 июня, будет 25-30 градусов, а далее температура на неделе колеблется в районе 17 - 18 градусов. 17 - 18 июня будет прохладно: грозовое облако будет мешать прогреву воздуха. На улице будет пасмурно, солнца не видно. Столбик термометра не поднимется выше 19 - 24 градусов. И только на юго-востоке будет 25 - 27 градусов.

Ночь на пятницу будет прохладной: до 12 градусов, а вот на выходных ожидается очередное потепление.

Температура воды в Волге 17 - 19 градусов, так что купальный сезон продолжается.

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