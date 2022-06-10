Новый пляж в Саратове Фото: Наталия Калинина

На День России в Саратове обещают начало купального сезона, таковы прогнозы синоптиков регионального гидрометцентра.

В Саратовской области ожидаются жаркие выходные. Воздух прогреется до +24...+29 градусов, в южных районах (в Новоузенске, Александровом Гае) должно потеплеть до +32 градусов. В региональном управлении МЧС напоминают, что в регионе сохраняется повышенная опасность пожаров. В период с 11 по 17 июня в западных районах Саратовской области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс). А дальше угроза сохранится и по всей территории региона.

Сейчас температура воды в Волге составляет примерно +16,6 градуса. Через пару дней она должна прогреться до +18 градусов. Именно при такой температуре воды в России считается оптимальным начало купального сезона. Хотя некоторые саратовцы купаются уже с прошлой недели.

Начальник отдела прогнозирования регионального ЦГМС Светлана Цветайло считает, что саратовцы смогут искупаться уже на День России, который празднуется 12 июня.

Стоит отметить, что радость саратовцев вряд ли будет долгой. Погода на весь месяц в регионе обещает быть переменчивой. Дожди будут чередоваться с теплом.

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