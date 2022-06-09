Саратовцев встречали дамы Петровских времен Фото: Наталья Иванова

Сегодня, 9 июня, в Саратове с размахом отпраздновали 350-летие Петра Первого. Торжественные мероприятия были сосредоточены на площади имени Петра Первого, которая недавно открылась в районе старой набережной Саратова.

Сцена для оркестра

На праздники выступали «Петровские музыкальные ассамблеи». Играл Государственный Кремлевский духовой оркестр управления делами президента России, он исполнил музыку Римского-Корсакова, а также другие произведения. Для выступления артистов на площади сделали стилизованную сцену, оформленную с мотивом императорского флота.

Все желающие могли сфотографироваться с аниматорами в костюмах Петровской эпохи, а к 17:00 на площади началось костюмированное шествие. Среди традиционных нарядов фрейлин и знатных кавалеров можно было увидеть и аниматоров в нарядах стрельцов.

Шествие стрельцов

Напомним, площадь имени Петра Первого появилась в Саратове 20 апреля. Это пространство, ограниченное улицами Московская и Набережная Космонавтов. Место выбрано неслучайно: в 1722 году Петр Первый был здесь и поднимался на леса Троицкого собора. На площади установлен памятник Петру Первому, средства на создание которого пожертвовали первые лица, саратовские предприниматели и другие желающие. Отметим, что значительную помощь в создании и установке памятника Петру I оказала компания «Российские железные дороги».

В 22:30 планируется устроить салют.

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