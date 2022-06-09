С федеральным министром обсудили перспективы Саратовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перспективы аграриев Саратовской области обсудили в Минсельхозе России, о чем рассказывает региональное министерство сельского хозяйства.

Зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский и врио Губернатора Роман Бусаргин встретились с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. На встрече обсуждалась стратегия развития и точки дальнейшего роста агропромышленного комплекса региона.

Глава федерального ведомства похвалил повышение показателей по выращиванию скота и птицы (+5 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года), а также надоям молока (+3,1 процента) за первые три месяца 2022 года.

Посевная кампания в области почти закончилась. Осталось засеять менее трех процентов от запланированных семян. Структура посевных площадей соблюдается, погодные условия благоприятны и фермеры успешно выполняют целевые показатели, установленные федеральным Министерством.

Дмитрий Патрушев обратил внимание на важность выполнения стратегической задачи по повышению эффективности производства, в частности, внесению удобрений в достаточном количестве. За последние пять лет по Саратовской области объем вносимых удобрений вырос более чем в 2,5 раза, но в расчете на 1 га посевных площадей показатель ниже среднего по Поволжью. Над этим вопросом решено было еще поработать.

Мелиоративный комплекс региона получил высокую оценку Минсельхоза РФ. В рамках госпрограммы на его развитие в этом году было выделено около 1,5 миллиарда из федерального бюджета.

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