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Общество9 июня 2022 6:37

В саратовском колледже строительства мостов создаются современные мастерские

Студентов научат информационному моделированию
Евгений Бадиков
Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM»

Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM»

В саратовском колледже строительства мостов и гидротехнических сооружений создаются мастерские в рамках федерального проекта.

Федеральный проект «Молодые профессионалы» направлен на повышение конкурентоспособности профессионального образования. Основная цель проекта - внедрение адаптивных и практико-ориентированных образовательных программ во всех организациях, предоставляющих среднее профессиональное образования к 2024 году.

Одним из ключевых показателей проекта является создание учебных мастерских, оснащенных современным оборудованием. Всего по России планируется открыть к 2024 году 5000 подобных мастерских.

В Саратовской области в этом году работы в данном активно ведутся. В Саратовском колледже строительства мостов и гидротехнических сооружений открываются мастерские по двум приоритетным учебным направлениям —«Технологии информационного моделирования BIM» и «Геопространственные технологии».

На данный момент в колледже уже действует центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM» на 10 мест. В феврале текущего года в центре колледжа впервые состоялся VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по этой компетенции. Студенты ГАПОУ СО «СКСМГС», ставшие победителями чемпионата, представили Саратовскую область на Финале Национального Чемпионата в г. Курске.

В июне на базе центра проедут демонстрационные экзамены у выпускников колледжа, специально для этого закупили партию компьютеров, расширив количество рабочих мест.

— Уверен, что обновления материально-технической базы повысят качество образования в нашем колледже, сделают процесс ориентированным на практику, а не теорию. В свою очередь, проведение демонстрационного экзамена, моделирующий реальные производственные ситуации, подготовит студентов к работе на производстве - делится соображениями заместитель директора по учебной работе Сергей Ведяшев.

Закончить работу над обустройством в колледже федеральных мастерских по компетенциям «Технологии информационного моделирования BIM» и «Геопространственные технологии» планируют к началу нового учебного года.

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