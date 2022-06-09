В саратовском колледже строительства мостов создаются современные мастерские

Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM»

В саратовском колледже строительства мостов и гидротехнических сооружений создаются мастерские в рамках федерального проекта.

Федеральный проект «Молодые профессионалы» направлен на повышение конкурентоспособности профессионального образования. Основная цель проекта - внедрение адаптивных и практико-ориентированных образовательных программ во всех организациях, предоставляющих среднее профессиональное образования к 2024 году.

Одним из ключевых показателей проекта является создание учебных мастерских, оснащенных современным оборудованием. Всего по России планируется открыть к 2024 году 5000 подобных мастерских.

В Саратовской области в этом году работы в данном активно ведутся. В Саратовском колледже строительства мостов и гидротехнических сооружений открываются мастерские по двум приоритетным учебным направлениям —«Технологии информационного моделирования BIM» и «Геопространственные технологии».

На данный момент в колледже уже действует центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM» на 10 мест. В феврале текущего года в центре колледжа впервые состоялся VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по этой компетенции. Студенты ГАПОУ СО «СКСМГС», ставшие победителями чемпионата, представили Саратовскую область на Финале Национального Чемпионата в г. Курске.

В июне на базе центра проедут демонстрационные экзамены у выпускников колледжа, специально для этого закупили партию компьютеров, расширив количество рабочих мест.

— Уверен, что обновления материально-технической базы повысят качество образования в нашем колледже, сделают процесс ориентированным на практику, а не теорию. В свою очередь, проведение демонстрационного экзамена, моделирующий реальные производственные ситуации, подготовит студентов к работе на производстве - делится соображениями заместитель директора по учебной работе Сергей Ведяшев.

Закончить работу над обустройством в колледже федеральных мастерских по компетенциям «Технологии информационного моделирования BIM» и «Геопространственные технологии» планируют к началу нового учебного года.

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