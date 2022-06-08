Подростки в ЦЗН

С начала года в Саратовской области на временные работы устроили 1700 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Помогает детям и подросткам найти подработку в свободное от учебы и экзаменов время саратовская служба занятости населения.

Например, в Балаковском районе в этом году для молодых ребят будет доступно более 800 рабочих мест, с 1 июня 410 подростков уже начали работу.

Временные рабочие места существуют на государственных предприятиях, в муниципальных организациях и коммерческих компаниях разной сферы деятельности. Очень часто молодежь записывается в школьные ремонтные бригады, занимается озеленением территорий или работает в теплицах.

- Опыт первой работы и первого заработка очень полезны для подростка. Они помогают ему стать более ответственным, способствует повышению уверенности в себе, развитию и совершенствованию личности. Кроме того, юный гражданин делает первые шаги в осознанной трудовой деятельности, – отмечает директор центра занятости населения Балаковского района Елена Соболева.

С 2022 года, чтобы принять участие в программе временного трудоустройства, необходимо зарегистрироваться на Единой цифровой платформе «Работа России». Подростки должны создать резюме в личном кабинете. Всю необходимую помощь им готовы оказать специалисты службы занятости.

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