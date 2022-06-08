Победители получат призы и грамоты

В Саратовской области стартовал первый конкурс центров занятости, который организован по инициативе Министерства труда и социальной защиты РФ. Победителя регионального этапа определят до 15 августа.

Соревнование идет в трех номинациях: «Лучший специалист ЦЗН», «Лучший Центр занятости населения России» и «Лучший проект ЦЗН». Победителя региональных этапов определят до 15 августа. Федеральный стартует 22 августа. Окончательные итоги конкурса подведут после 15 декабря 2022 года.

- Конкурс организован в рамках так называемой «перезагрузки» службы занятости. Он станет площадкой по обмену лучшими региональными практиками, — отметил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Призеры и финалисты получат дипломы и специальные призы. В качестве поощрения лучших сотрудников службы занятости направят на профессиональное дополнительное обучение.

Стоит также отметить, что в 2021 году впервые в России запущена масштабная программа по повышению квалификации сотрудников ЦЗН. За год квалификацию повысили четыре тысячи руководителей и специалистов со всей страны. Всего до 2024 года программа переобучения охватит 22 тысячи сотрудников.

Сейчас «перезагрузка» организована в 130 региональных центрах занятости — 89 из них уже открыты или заработают в ближайшие месяцы.

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