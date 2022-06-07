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Политика7 июня 2022 19:52

«Дома у нас ничего не осталось – ни жилья, ни работы»: в Саратов приехала очередная группа беженцев с Украины

В Саратовскую область прибыли более 350 вынужденных переселенцев с Украины
Наталия Калинина
Переселенцы выходят на саратовском вокзале в новую жизнь

Переселенцы выходят на саратовском вокзале в новую жизнь

Сегодня, 7 июня, в Саратовскую область прибыли более 350 вынужденных переселенцев с Украины. На вокзале их встретили представители буквально всех экстренных служб и профильных ведомств, а также десятки неравнодушных саратовцев.

Медики дежурят возле автобусов

Медики дежурят возле автобусов

Большинство прибывших – это мамы с детьми и пожилые. Известно, что детей среди беженцев около ста человек. Есть также беременные женщины и люди с ограниченными возможностями. Первым обеспечено было повышенное внимание медиков, а вторым специальный транспорт.

- Дома у нас ничего не осталось – ни жилья, ни работы, - рассказывает Наталья, прибывшая с Украины с двумя сыновьями-подростками Богданом и Александром. Семья Натальи бежала из Мариуполя еще 26 марта.

- Больше месяца мне пришлось искать сына, который отказался покидать город. Слава богу, смогли уехать. После побега из города пришлось осесть в Новоазовске. Жилья там не было, но смогли хоть что-то заработать на жизнь, - сетует Наталья. Ее семья проживала в Левобережье, возле печально известной «Азовстали». Именно там недавно шли самые ожесточенные бои. Квартира Анны была буквально стерта в порошок, осталось лишь несколько небольших сумок на всю семью.

Наталья с сыновьями

Наталья с сыновьями

Таких историй здесь большинство. Люди бежали в Россию, потому что здесь их последняя надежда на нормальную жизнь. Дома у них не осталось ни жилья, ни перспектив.

Саратовский спасатель помогает выгрузить инвалидную коляску бабушке

Саратовский спасатель помогает выгрузить инвалидную коляску бабушке

По разным оценкам на перрон сошло от 350 до 380 человек, точную цифру еще предстоит подсчитать: кто-то собрался в последний момент, а кто-то не смог приехать. Вынужденных переселенцев встречали саратовские спасатели, МЧС, представители министерства труда и соцзащиты, а также медики, готовые сразу оказать необходимую помощь. На месте дежурил с десяток экипажей «скорой» и машины реанимации на всякий случай. Прибыли также представители самых разных волонтерских организаций. Они помогали людям донести сумки и сопровождали пожилых и инвалидов.

Размещением прибывших в автобусы занимался лично Юрий Юрин, глава управления безопасности жизнедеятельности. В течение часа автобусы с приезжими разъехались по центрам временного размещения. Примерно треть людей останется в Саратове, где таких центров два. Часть людей также будет направлена в «Ударник» в Энгельсе и Балаково.

Вместе с переселенцами в Саратов приехали и братья наши меньшие. Среди толпы усталых людей то и дело слышится жалобное мяуканье или лай.

- Очень скучаю по белым попугаям, их пришлось оставить с бабушкой, в Мариуполе, - рассказывает 16-летняя девочка с красивым именем Амалия. Она приехала с Украины с мамой, отчимом, братом, а также чихуахуа Анфисой. Им всем также предстоит начать новую жизнь в Саратове.

Амалия с Анфисой

Амалия с Анфисой

Всеобщим любимцем на вокзале успел стать кот Арчи. Трехлетний британец прибыл на руках хозяйки Натальи из Мариуполя. Упитанный зверек сразу покорил и беженцев, и встречающих саратовцев, подарив людям пару улыбок, которых так не хватает в это непростое время.

Наталья с красавцем Арчи

Наталья с красавцем Арчи

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