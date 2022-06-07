«Дома у нас ничего не осталось – ни жилья, ни работы»: в Саратов приехала очередная группа беженцев с Украины

Переселенцы выходят на саратовском вокзале в новую жизнь

Сегодня, 7 июня, в Саратовскую область прибыли более 350 вынужденных переселенцев с Украины. На вокзале их встретили представители буквально всех экстренных служб и профильных ведомств, а также десятки неравнодушных саратовцев.

Медики дежурят возле автобусов

Большинство прибывших – это мамы с детьми и пожилые. Известно, что детей среди беженцев около ста человек. Есть также беременные женщины и люди с ограниченными возможностями. Первым обеспечено было повышенное внимание медиков, а вторым специальный транспорт.

- Дома у нас ничего не осталось – ни жилья, ни работы, - рассказывает Наталья, прибывшая с Украины с двумя сыновьями-подростками Богданом и Александром. Семья Натальи бежала из Мариуполя еще 26 марта.

- Больше месяца мне пришлось искать сына, который отказался покидать город. Слава богу, смогли уехать. После побега из города пришлось осесть в Новоазовске. Жилья там не было, но смогли хоть что-то заработать на жизнь, - сетует Наталья. Ее семья проживала в Левобережье, возле печально известной «Азовстали». Именно там недавно шли самые ожесточенные бои. Квартира Анны была буквально стерта в порошок, осталось лишь несколько небольших сумок на всю семью.

Наталья с сыновьями

Таких историй здесь большинство. Люди бежали в Россию, потому что здесь их последняя надежда на нормальную жизнь. Дома у них не осталось ни жилья, ни перспектив.

Саратовский спасатель помогает выгрузить инвалидную коляску бабушке

По разным оценкам на перрон сошло от 350 до 380 человек, точную цифру еще предстоит подсчитать: кто-то собрался в последний момент, а кто-то не смог приехать. Вынужденных переселенцев встречали саратовские спасатели, МЧС, представители министерства труда и соцзащиты, а также медики, готовые сразу оказать необходимую помощь. На месте дежурил с десяток экипажей «скорой» и машины реанимации на всякий случай. Прибыли также представители самых разных волонтерских организаций. Они помогали людям донести сумки и сопровождали пожилых и инвалидов.

Размещением прибывших в автобусы занимался лично Юрий Юрин, глава управления безопасности жизнедеятельности. В течение часа автобусы с приезжими разъехались по центрам временного размещения. Примерно треть людей останется в Саратове, где таких центров два. Часть людей также будет направлена в «Ударник» в Энгельсе и Балаково.

Вместе с переселенцами в Саратов приехали и братья наши меньшие. Среди толпы усталых людей то и дело слышится жалобное мяуканье или лай.

- Очень скучаю по белым попугаям, их пришлось оставить с бабушкой, в Мариуполе, - рассказывает 16-летняя девочка с красивым именем Амалия. Она приехала с Украины с мамой, отчимом, братом, а также чихуахуа Анфисой. Им всем также предстоит начать новую жизнь в Саратове.

Амалия с Анфисой

Всеобщим любимцем на вокзале успел стать кот Арчи. Трехлетний британец прибыл на руках хозяйки Натальи из Мариуполя. Упитанный зверек сразу покорил и беженцев, и встречающих саратовцев, подарив людям пару улыбок, которых так не хватает в это непростое время.

Наталья с красавцем Арчи

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