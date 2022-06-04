В Балашове стартовал турнир по дзюдо

Награждение юных спортсменов

Сегодня, 4 июня, в Балашове торжественно открыли турнир по дзюдо. Спортивное состязание посвящено 77-летию победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования прошли в ФОК «Газовик». В них приняли участие более 200 спортсменов из Саратовской и Воронежской областей.

Вот они наши чемпионы!

Мероприятие организовано «Центром Единоборств Архангела Михаила», основателем которого является депутат городского совета Алексей Кольцов, оно проходит при поддержке партии «Единая Россия», федерации дзюдо Саратовской области и администрации района. Турнир посвящен 77-летию победы в Великой Отечественной войне.

С напутственным словом к молодым спортсменам обратился глава Балашовского района Павел Петраков.

- Сегодня отменен масочный режим, так что мы вновь можем проводить соревнования в открытом формате, - заявил глава муниципалитета.

Директор школы олимпийского резерва «Сокол» Ренат Батраев рассказал, что очень рад видеть воодушевление со стороны балаковцев и особенно отметил то, что в районе активно развивается спорт. По его мнению, райцентр может стать центром дзюдо.

Соревнования в разгаре

- Наш центр единоборств обзавелся верными друзьями. Спасибо им за поддержку, - отметил присутствовавший на соревнованиях епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий.

Центр единоборств Архангела Михаила» начал свою работу в 2021 году. Сейчас на его основе открыт Балашовский филиал школы олимпийского резерва. Основатель центра Алексей Кольцов высказал слова благодарности всем, кто помог в этом таком непростом, но нужном деле, как открытие школы. Он особенно отметил поддержку депутата Госдумы Николая Панкова, председателя региональной федерации дзюдо Вадима Ойкина и министра молодежной политики и спорта Романа Грибова.

С пожеланием удачи к юным дзюдоистам обратилась и победитель праймериз, член регионального политического совета партии «Единая Россия», директор ИД «Волга-Медиа» («Комсомольская правда - Саратов», «АиФ - Саратов») Мария Усова.

- В России активно развивают массовый спорт, а также продвигают здоровый образ жизни. Эти же задачи стоят и перед проектом «Детский спорт», они очень важны и для партии «Единая Россия». В Саратовской области детский спорт быстро развивается. Будьте достойными наших героических предков, бившихся за нашу родину в годы Великой Отечественной. Нашей Победе посвящен этот турнир. Подвиг героев никогда не будет забыт. Пусть он послужит для вас примером и будет вдохновлять в жизни, - заявила в рамках своего выступления Мария Усова.

Мария Усова с обращением к молодежи

В завершении спортивного мероприятия состоялась церемония награждения победителей в различных весовых категориях. Мария Усова и Алексей Кольцов вручили юным дзюдоистам грамоты и кубки. Зрители аплодировали. Победители также получили медали.

Призы для победителей

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