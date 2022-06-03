В Саратовской области отменили масочный режим и социальную дистанцию

Маски долой! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 3 июня, в Саратовской области официально отменили обязательное ношение масок. Роман Бусаргин сообщил о том, что принято решение приостановить действие постановления, согласно которому в регионе вводились разной степени строгости коронавирусные ограничения и поручил и.о. председателя Правительства региона Игорю Пивоварову подготовить соответствующий документ. Ношение масок, которое было обязательным больше двух лет, оставили на совесть саратовцев.

Решение от отмене масочного режима было принято по итогам заседания оперативного штаба, которое прошло в закрытом формате. Социальная дистанция также отменяется. Театры, кинотеатры, концертные залы и другие учреждения культуры вновь могут заполнять зрительные залы на полную вместимость.

Саратовская область стала 30 регионом, принявшим решение об отмене масочного режима. Первым, решившимся на такой шаг, стала Москва. 14 марта 2022 года Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение «в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации». Вслед за российской столицей аналогичные решения приняли Тамбовская и Кемеровская области, теперь очередь дошла и до саратовцев. Напомним, ранее задуматься о снятии масочного режима призвал Вячеслав Володин, посетивший Саратовскую область с рабочим визитом.

- Несмотря на отмену масочного режима, медики рекомендуют использовать средства защиты в случае появления симптомов ОРВИ, а также в людных местах, - напоминает при этом Бусаргин в своем Телеграм-канале. Таким образом, особо привыкшие к маскам саратовцы могут не снимать их и дальше.

Постановление N 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» было подписано тогдашним председателем регионального правительства Александром Стрелюхиным 26 марта 2020 года, а вступило в силу с 29го.

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